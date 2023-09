Albert Fortell hält nichts von ''derb Wissenden, die sich als Wahrsager der Zukunft aufspielen''.

Neben Christa Kummer ist Marcus Wadsak wohl der bekannteste Wettermann Österreichs. Bereits seit 2004 präsentiert der Burgenländer das Wetter in der Zeit im Bild. In den letzten Jahren veröffentlichte der studierte Meteorologe auch mehrere Bücher über den Klimawandel und kritisiert „Klima-Leugner“ gerne öffentlich und in den sozialen Medien.

© TZ ÖSTERREICH/Lems

Damit hat sich der ORF-Mann nicht nur Freunde gemacht. „Habe ihn auch blockiert-halte nichts von 'derb Wissenden', die sich als Wahrsager der Zukunft aufspielen“, schriebt TV-Star Albert Fortell auf Twitter.

Habe ihn auch blockiert-halte nichts von "derb Wissenden",die sich als Wahrsager der Zukunft aufspielen.Hat auch die ca.1600 Klimawissenschaftler,die distanziert kritisch der UN geschrieben haben, als Replik nicht verkraftet.Zum Glück blockiert er nicht meine ORF Beiträge ???????? pic.twitter.com/3qMN1ykZ7R — Albert Fortell (@AlbertFortell) September 18, 2023

Wadsak habe „auch die ca.1600 Klimawissenschaftler, die distanziert kritisch der UN geschrieben haben, als Replik nicht verkraftet“, so der Schauspieler weiter. „Zum Glück blockiert er nicht meine ORF Beiträge.

Auf Twitter hat der Beitrag des Ehemanns von Barbara Wussow eine emotionale Debatte ausgelöst. Einige User kritisieren Wadsak als „radikalen Ideologen“, andere verteidigen den ORF-Mann hingegen als „absoluten Experten“.