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Enrique Arce
© Fuhrich

Star-Auflauf in Wien

Vienna Spanish Film Festival startet mit "Haus des Geldes"-Star Enrique Arce in Wien

24.04.26, 12:19 | Aktualisiert: 24.04.26, 13:59
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Wien wird zum Zentrum des spanischen Kinos: Mit einer glamourösen Gala feierte das Vienna Spanish Film Festival seine Premiere. Zahlreiche internationale Stars und die heimische Prominenz versammelten sich, um den Auftakt dieses neuen kulturellen Highlights in der Bundeshauptstadt zu zelebrieren.

Das Vienna Spanish Film Festival setzte am Donnerstag einen glanzvollen Akzent in der Wiener Kulturszene. Rund 700 Gäste stürmten das Gartenbaukino, um den offiziellen Startschuss der ersten Festivalausgabe mitzuerleben. Bereits am Donnerstagnachmittag sorgte die Premiere des Films „Reversión“ im Artis International für Aufsehen, bei der Hauptdarsteller Jaime Lorente persönlich vor Ort war und das spanische Kino in Wien gebührend präsentierte.

Internationale Stars in Wien

Enrique Arce

Enrique Arce

© Fuhrich

Auf dem roten Teppich vor dem Gartenbaukino versammelten sich namhafte Größen der Branche. Besonders Enrique Arce, bekannt aus der Hitserie „Haus des Geldes“, und der Goya-Award-Rekordhalter Antonio de la Torre zogen die Blicke auf sich. Gemeinsam mit Cayetana Cabezas brachten sie internationales Flair in die Stadt und machten den Auftakt des VieSFF zu einem vielbeachteten Society-Ereignis für Filmfans und Medienvertreter.

Enrique Arce

Enrique Arce

© Fuhrich

Prominenz aus ganz Österreich

Isabella und Gernot Keusch mit Philipp Pracser

Isabella und Gernot Keusch mit Philipp Pracser

© Fuhrich

Neben den spanischen Gästen war auch die heimische Prominenz stark vertreten. Persönlichkeiten wie Daniel Serafin, Edita Malovcic und Julia Cencig zeigten sich von der Atmosphäre begeistert. Auch Regisseur Marvin Kren und Moderatorin Nina Kraft mischten sich unter das Publikum, um die neue Plattform für den spanischen Film zu unterstützen. Vertreter aus Wirtschaft und Kultur, darunter Philipp Pracser und Josef Mantl, komplettierten das hochkarätige Feld der geladenen Gäste.

Kathi Stumpf und Alex

Kathi Stumpf und Alex "Bezi" Beza

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Erfolg für spanisches Kino

Julia Cencig und Edita Malovcic

Julia Cencig und Edita Malovcic

© Fuhrich

Clemens Unterreiner

Clemens Unterreiner

© Fuhrich

Mit dieser Eröffnung hat sich das VieSFF erfolgreich in den Wiener Eventkalender eingetragen. Die Mischung aus internationalem Star-Glanz und lokaler Unterstützung sorgte für ein volles Haus und viel mediale Aufmerksamkeit. Das Festival bietet in seiner ersten Ausgabe eine Bühne für spanische Produktionen und verbindet dabei die Kulturszenen beider Länder auf moderne Weise. Der glanzvolle Auftakt markiert den Beginn einer neuen Ära für Cineasten in Wien.

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