Wöging schmeißt hin: So reagiert Kanzler Stocker

ÖVP-Klubchef August Wöginger ist nach dem erstinstanzliches Schuldspruch in der Causa Finanzamt zurückgetreten. ÖVP-Chef Christian Stocker dankt ihm für seine Arbeit.

August Wöginger wurde im Postenschacher-Prozess zu sieben Monaten bedingter Haft sowie einer Geldstrafe von 43.200 Euro verurteilt. Kurz nach der Urteilsverkündung gab Wöginger bekannt, als ÖVP-Klubchef zurückzutreten. Er wolle aber als einfacher Abgeordneter und Sozialsprecher der Partei im Nationalrat bleiben.

Jetzt reagierte auch ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker auf das Urteil. "Es ist ein erstinstanzliches, im Strafausmaß sehr hartes Urteil. Ich persönlich hätte August Wöginger einen Freispruch in diesem Verfahren gewünscht. August Wöginger hat angekündigt, Rechtsmittel gegen dieses Urteil einzulegen, sodass die Entscheidung des Erstgerichts im Rechtsmittelverfahren zu überprüfen sein wird."

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Und: "Ich respektiere die Entscheidung und die Gründe von August Wöginger, die Funktion des Klubobmanns zurückzulegen. Ich habe aber immer betont, dass sich an meinem persönlichen Verhältnis zu August Wöginger nichts ändern wird. Für seine langjährige, erfolgreiche Tätigkeit als Klubobmann danke ich ihm im Namen der Österreichischen Volkspartei".

Marchetti: Wöginger hat "weiterhin unser Vertrauen"

Auch ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti reagierte bereits auf das Urteil: „Das vorliegende Urteil ist erstinstanzlich und nicht rechtskräftig. Das Erstgericht hat dieses Urteil auf die Aussage von Thomas Schmid aufgebaut, obwohl gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage eingeleitet wurde. Daher gehen wir davon aus, dass im Rechtsmittelverfahren das Gericht auch zu einem freisprechenden Erkenntnis gelangen kann. Es ist menschlich verständlich, dass August Wöginger aufgrund des langen Verfahrens und der Öffentlichkeit an seine persönlichen Grenzen gestoßen ist und seine Funktion des Klubobmanns des ÖVP-Parlamentsklubs zurücklegt. Unser Bundesparteiobmann hat August Wöginger im Namen der Volkspartei bereits für seine Arbeit als Klubobmann gedankt, diesem Dank schließe ich mich an. August Wöginger hat als Abgeordneter weiterhin unser Vertrauen“