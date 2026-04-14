Krypto-Krise: Bitcoin-Wale verlieren Millionen

Die großen Bitcoin-Investoren, sogenannte "Wale", bluten 2026 massiv. Täglich verbuchen sie Verluste in Millionenhöhe. Erinnert die aktuelle Talfahrt an den verheerenden Bärenmarkt von 2022? Und was sagen die Promi-Wale dazu?

Der Bitcoin-Markt ist mit einem Wechselbad der Gefühle ins Jahr 2026 gestartet. Besonders die großen Investoren, die "Wale", stehen enorm unter Druck. Laut einem Bericht von Cointelegraph mussten diese Großinvestoren im ersten Quartal des Jahres täglich Millionenverluste einstecken.

Konkret erlitten die sogenannten "Sharks" (Wallets mit 100 bis 1.000 Bitcoin) durchschnittlich 188,5 Millionen US-Dollar Verlust pro Tag, die noch größeren "Wale" (1.000 bis 10.000 Bitcoin) zusätzlich rund 147,5 Millionen US-Dollar. Zusammengenommen summiert sich das auf satte 337 Millionen US-Dollar verbuchte Verluste pro Tag. Für das gesamte erste Quartal ergibt das einen astronomischen Verlust von rund 30,91 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Kurs stürzt weiter ab?

Die aktuellen Zahlen erinnern erschreckend an den Krypto-Bärenmarkt von 2022, als der Bitcoin-Preis im zweiten Quartal um mehr als 50 Prozent einbrach. Auch 2026 steht der Markt mächtig unter Druck: Geopolitische Spannungen, Inflationsängste und technologische Risiken – etwa durch Quantencomputer – setzen der Kryptowelt zu.

Ein weiteres Alarmzeichen: Langfristige Bitcoin-Halter, die ihre Coins mehr als sechs Monate besitzen, verkaufen zunehmend mit Verlust. Die Analysten von Glassnode warnen: Der Bitcoin-Preis könnte auf ein Tief zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar fallen, bevor sich ein neuer Aufwärtstrend bildet.

Promi-Wale

Doch wer sind eigentlich die berühmtesten Bitcoin-Wale? Hier ist die Promi-Liste. Am bekanntesten von den frühen Investoren ist wohl Ashton Kutcher. Der Schauspieler und Tech-Investor ("Two and a Half Men", "The Ranch") ist schon seit 2013 in der Bitcoin-Welt aktiv. Damals soll er 50.000 Dollar investiert haben. Hat er es gehalten, wäre es heute rund 50 Millionen Dollar wert. Über seine Firma Sound Ventures investierte er in Krypto-Startups wie BitPay und Blockfolio. Die genaue Anzahl seiner Bitcoins ist jedoch ein gut gehütetes Geheimnis

Satoshi Nakamoto – Der mysteriöse Bitcoin-Erfinder sitzt auf einem Schatz von schätzungsweise 1,1 Millionen BTC (Wert: über 70 Milliarden Dollar). Elon Musk – Der Tesla- und SpaceX-Chef hält über seine Firmen und privat Bitcoin. Tesla besitzt allein 1,3 Milliarden Dollar in BTC. Musk selbst besitzt zudem Ethereum und Dogecoin. Die Winklevoss-Zwillinge – Cameron und Tyler Winklevoss, bekannt aus dem Facebook-Streit, hielten einst rund 70.000 BTC und sind bis heute milliardenschwere Krypto-Investoren. Michael Saylor – Der Vorsitzende von MicroStrategy (jetzt Strategy) ist Bitcoin-Fan. Seine Firma hält über 640.000 BTC, er selbst besitzt privat 17.732 BTC. Snoop Dogg – Der US-Rapper hat früh auf Krypto gesetzt. Sein Portfolio aus Bitcoin, Ethereum und NFTs wird auf über 500 Millionen Dollar geschätzt – mehr als das Dreifache seiner Musikkarriere-Einnahmen. Donald Trump – Der frühere US-Präsident hat sich vom Kritiker zum Krypto-Halter gewandelt. Er besitzt nach eigenen Angaben ein Krypto-Portfolio, das auch Bitcoin enthält

Die Zeiten sind rau für Krypto-Investoren. Die Verluste der Wale sind ein deutliches Warnsignal. Wer jetzt einsteigen will, sollte die hohen Risiken nicht unterschlagen. Die nächsten Monate könnten zeigen, ob sich der Markt fängt oder ob der nächste große Crash kommt.