"Richtig verrückt" Experten über Hitze fassungslos

Österreich steht vor einem Wetterrekord., der bis vor ein paar Jahren unmöglich erschien.

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Die Experten der Unwetterzentrale (UWZ) sprechen von einem "geschichtsträchtigen Wettertag". Der Grund: Der Osten des Landes liegt am Dienstag im europäischen Hitzezentrum – genau dort könnten neue Temperaturrekorde erreicht werden.

Der bisherige österreichische Allzeitrekord liegt bei 40,5 Grad und wurde 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Wieselburg mit 40,3 Grad einen außergewöhnlich hohen Wert erreicht.

"Richtig verrückt"

Auch ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber rechnet mit einem besonderen Tag: "Der 4. August 2026 wird wohl in die Wettergeschichte Österreichs eingehen", schrieb er in der Nacht auf Dienstag. Einige besonders leistungsstarke Wettermodelle würden sogar Temperaturen von bis zu 41 Grad prognostizieren.

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Die bisherige Sommerbilanz bezeichnet Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann als "unfassbar". Bereits am Montag sei in den Weinbergen von Stammersdorf ein neuer Extremwert gemessen worden. Die Prognosemodelle hätten die tatsächlichen Höchstwerte erneut unterschätzt – vor allem wegen der außergewöhnlich trockenen Böden. Zimmermann warnte: "Morgen wird's richtig verrückt."