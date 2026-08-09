Zugabe für "Michael": zweiter Jackson-Film ist fix!

Mit über einer Milliarde Dollar Kassa wurde der Jackson-Film "Michael" zur erfolgreichsten Biografie aller Zeiten. Jetzt kommt der 2. Teil

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Über eine Milliarde Dollar Kassa spielte das umstrittene Jackson-Biopic "Michael", das ja all seine Aufreger und Skandale tunlichst verschweigt, bereits ein. Damit weist der Jackson-Film nicht nur den Queen-Hit "Bohemian Rhapsody" (911 Millionen Dollar Kassa), sondern auch die mit sieben Oscars dotierte Atombomben-Bio „Oppenheimer (976 Millionen Dollar) in die Schranken. Die erfolgreichste Biografie aller Zeiten. Kein Wunder, dass Liongate bereits an einer Zugabe denkt.

Produktion für "Michael 2" soll noch heuer starten

Jafaar soll auch im 2. Jackson Film die Hauptrolle übernehmen. © Lionsgate

Filmchef Adam Fogelson erklärte im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen, dass die Arbeiten am zweiten Film "Michael" vorankommen. Nach derzeitiger Planung soll die Produktion gegen Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 starten. Was auf einen Kinostart Ende 2027 bis Anfang 2028 schließen lässt.

25 bis 30 Prozent des Materials für einen zweiten Teil sollen laut Fogelson bereits vorhanden sein. "Wir haben einen unglaublich unterhaltsamen Film" Ob man damit dann auch die Aufreger und Skandale aufgreift ist aber weiterhin offen. Fix ist jedoch der Hauptdarsteller: Jacksons Neffe Jafaar.