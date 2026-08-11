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Lange Schlange

Hype um Sonnenfinsternis: Hunderte stehen für Brillen an

Was ist denn hier los? Am Wiener Hauptbahnhof bildete sich eine riesige Schlange vor Sehen!Wutscher. Der Grund: Hunderte Menschen wollen noch rechtzeitig eine spezielle Brille für die morgige Sonnenfinsternis ergattern.
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Wer heute noch eine Sonnenfinsternis-Brille haben wollte, musste offenbar Geduld mitbringen. Wie unser Video zeigt, standen am Wiener Hauptbahnhof Hunderte Menschen dicht an dicht in einer langen Schlange.

Der Andrang bei Sehen!Wutscher war enorm. Viele wollten sich noch kurzfristig eine passende Schutzbrille für das seltene Himmelsspektakel am morgigen Tag sichern.

Sonnenfinsternis sorgt für Ausnahmezustand

Die Sonnenfinsternis zieht die Blicke vieler Wienerinnen und Wiener auf sich. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach geeigneten Schutzbrillen.

Video zum Thema

Schlangen vor Geschäft "Wutscher" für Sonnenfinsternisbrillen

© oe24

Wer das Ereignis beobachten möchte, sollte allerdings keinesfalls mit bloßem Auge in die Sonne schauen. Für die direkte Beobachtung sind geeignete Sonnenfilter beziehungsweise spezielle Sonnenfinsternis-Brillen notwendig.

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Video zeigt unglaubliche Schlange

Wie groß der Andrang tatsächlich ist, zeigt unser Video vom Wiener Hauptbahnhof. Eine lange Menschenschlange zieht sich durch den Bereich vor dem Geschäft. Offenbar wollen viele das besondere Ereignis nicht verpassen – und nehmen dafür sogar längere Wartezeiten in Kauf.

Wer noch keine Brille hat, sollte sich daher möglichst rasch darum kümmern. Denn bei diesem Andrang könnte es mit den letzten Exemplaren knapp werden.

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