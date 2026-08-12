Messi denkt nach Tod seines Vaters an Rücktritt

Lionel Messi hat sich wenige Tage nach dem Tod seines Vaters erstmals zu Wort gemeldet und spricht von seinem Karriereende.

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Vergangene Woche starb Jorge Messi, der Vater und engster Vertrauter von Superstar Lionel nach langer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren. Der 39-jährige Ausnahme-Kicker reiste umgehend in seine Heimat Rosario, um sich von seinem Vater verabschieden zu können.

Seit den Trauerfeierlichkeiten war er abgetaucht. Kein Wort in der Öffentlichkeit. Nun meldete sich "La Pulga" mit einem emotionalen Posting zurück und schockt sogleich seine Fans. "Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen werde", fängt Messi an.

Messi denkt an Karriereende

Doch dann der Schock, der zeigt, wie groß der Verlust des Argentiniers ist: "Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich war nur gewohnt Fußball zu spielen. Ich bin mir nicht sicher, für wie lange Zeit ich noch weitermachen kann", deutet er sogar Gedanken an ein Karriereende an.

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Der Post ging viral. Neben zahlreichen Fans, die ihm erneut sein Beileid ausdrückten, fiel aber ein Kommentar ganz besonders auf. Sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo schrieb: "Eine riesige Umarmung für dich und deine Lieben in diesen schwierigen Zeiten, Leo. Viel Kraft."