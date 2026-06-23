McDonald’s putzt jetzt Ihre Autoscheiben

Wer am Freitag durch den McDrive fährt, bekommt nicht nur Essen. In ganz Österreich putzen Mitarbeiter beim Car Wash Day Scheiben für den guten Zweck.

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Am Freitag verwandeln sich zahlreiche McDrive-Spuren in Österreich in kleine Charity-Waschstraßen. Die Mitarbeiter und freiwillige Helfer reinigen dort gegen eine freiwillige Spende die Windschutzscheiben der Gäste. Diese besondere Aktion, auch bekannt als "Car Wash Day", läuft österreichweit in mehr als 100 teilnehmenden Restaurants, wie etwa in der Filiale in Rum bei Innsbruck. Auch dort freut man sich über jede helfende Hand und jeden Euro für den guten Zweck. Gesammelt wird dabei für Familien mit schwer kranken oder verletzten Kindern.

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Hilfe für kranke Kinder

Der gesamte Erlös kommt dem Verein Ronald McDonald Haus zugute. Die Organisation betreibt Unterkünfte in der Nähe von Krankenhäusern. Dadurch können Familien während langer Behandlungen ganz nah bei ihren Kindern bleiben. Laut Angaben von McDonald’s nutzen jährlich rund 1.700 Familien dieses Angebot, um ihren Liebsten in schweren Zeiten beizustehen. Wer mitmachen möchte, muss am Freitag lediglich einen teilnehmenden McDrive besuchen.

Car Wash Day bringt Erfolg

Wer keine Scheibenwäsche benötigt, kann ebenfalls helfen, da gegen eine Spende auch Mikrofasertücher ausgegeben werden. Die Aktion hat Tradition: Im Vorjahr wurden österreichweit rund 90.000 Euro an Spenden gesammelt. Ob dieser Betrag heuer übertroffen werden kann, zeigt sich am Freitag.