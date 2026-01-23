Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Klima-Shakira prahlt mit Anschlag auf Kanzler-Flieger

Anja Windl

Klima-Shakira prahlt mit Anschlag auf Kanzler-Flieger

23.01.26, 11:03
Teilen

Anja Windl wurde in der Nacht auf Donnerstag in Deutschland festgenommen. Sie plante einen Anschlag auf den Kanzler-Flieger.

Wie berichtet, kam es auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden in der Nacht auf Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Drei Klimaaktivisten versuchten laut Polizei, das Privatflugzeug von Bundeskanzler Friedrich Merz pink zu färben. Die Beteiligten wurden vorübergehend festgenommen, es wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.


Unter den Festgenommenen war auch die aus Österreich ausgewiesene und als „Klima-Shakira“ bekannte Anja Windl (28). Windl war bereits durch Beteiligungen an Klima-Kleber-Protesten der „Letzten Generation“ aufgefallen.

Gegenüber Medienvertretern prahlt Windl Stunden später mit dem Angriff auf den Kanzler-Flieger: „Wir wollten Friedrich Merz zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Wir haben versucht, uns Zutritt zum Hangar zu verschaffen, wo sein Privatflugzeug steht. Wir wollten ihm ein Fahrrad dalassen, damit er seine Wadenmuskeln trainieren kann.“

Friedrich Merz lebt im nahegelegenen Arnsberg und gilt als passionierter Privatpilot.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden