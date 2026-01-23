Klima-Shakira prahlt mit Anschlag auf Kanzler-Flieger

Anja Windl wurde in der Nacht auf Donnerstag in Deutschland festgenommen. Sie plante einen Anschlag auf den Kanzler-Flieger.

Wie berichtet, kam es auf dem Flugplatz Arnsberg-Menden in der Nacht auf Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Drei Klimaaktivisten versuchten laut Polizei, das Privatflugzeug von Bundeskanzler Friedrich Merz pink zu färben. Die Beteiligten wurden vorübergehend festgenommen, es wird wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.



Unter den Festgenommenen war auch die aus Österreich ausgewiesene und als „Klima-Shakira“ bekannte Anja Windl (28). Windl war bereits durch Beteiligungen an Klima-Kleber-Protesten der „Letzten Generation“ aufgefallen.

Gegenüber Medienvertretern prahlt Windl Stunden später mit dem Angriff auf den Kanzler-Flieger: „Wir wollten Friedrich Merz zurück auf den Boden der Tatsachen bringen. Wir haben versucht, uns Zutritt zum Hangar zu verschaffen, wo sein Privatflugzeug steht. Wir wollten ihm ein Fahrrad dalassen, damit er seine Wadenmuskeln trainieren kann.“

Friedrich Merz lebt im nahegelegenen Arnsberg und gilt als passionierter Privatpilot.