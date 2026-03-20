Sendepause für Seiler: Ö3-Boykott & Konzert-Absagen!

oe24 machte den Seiler-Check. Im Radio war kein Hit zu hören! Der ORF nimmt seine Songs aus dem Programm. Auch alle Hits von Seiler & Speer.

„Im Zusammenhang mit den Vorwürfen Christopher Seiler betreffend sind sich die ORF-Radios der hohen Sensibilität des Themas und ihrer öffentlich-rechtlichen Verantwortung bewusst. Aus diesem Grund haben die ORF-Radios vereinbart, vorerst keine Produktionen mit Christopher Seiler auf Sendung zu bringen“ Ein internen Schreiben der ORF-Kommunikations-Stelle. Mit großer Auswirkung. Die ORF Radios – von Ö3 bis zu den Landestudios – haben den Austropop-Aufreger nach den vielen Vorwürfen nämlich jetzt „gecancelt“!

© zeidler

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Keine leeren Worte, sondern Fakten: oe24 checkte die landesweiten Radioeinsätze der beiden größten Hits von Seiler & Speer, also von "Ham kummst" und "Herr Inspektor", während der letzten Tage ab: Keiner der Austropop-Top-Hits die normalerweise auf Dauer-Rotation laufen wurde in den ORF-Radios gespielt!

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Spannend: auch das Gros der Privatsender nahm Seiler aus dem Programm. "Ham kummst" und "Herr Inspektor" kamen am 19. März landesweit nur zu je einem einzigem (!) Radio-Einsatz. Und das könnte noch einige Zeit so weitergehen. So würden die ORF-Radios die Situation nämlich nun „täglich neu bewerten“ und das weitere Vorgehen den „aktuellen Entwicklungen“ anpassen.

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Konzerte gibt es ohnedies in nächster Zeit keine: Der für 16. April geplante Auftakt zum 2026er Part der "Hödn Tour" von Seiler & Speer wurde auf den 18. Dezember verschoben. Einen Tag später wird die für ursprünglich 18. April angesetzte Show in Oberwart nachgeholt. Auch alle Konzerte von „de zwidan zwa“ werden jetzt von Ernst Molden ohne Seiler gespielt.