Heinz und Annika Hoenig: Tränenausbruch bei 2. Hochzeit

Nach dem wohl schwierigsten Jahr ihres Lebens feierten Annika und Heinz Hoenig ihre Liebe.

Das Jahr 2024 war für Schauspieler Heinz Hoenig und seine gesamte Familie das wohl herausforderndste aller Zeiten. Seine Gattin Annika war Tag und Nacht an seiner Seite und zeigte ihm, was es heißt, durch gute und schlechte Zeiten zu gehen. Am Samstag feierte das Paar dann seine Liebe. Mit einer zweiten Traumhochzeit und vielen emotionalen Momenten.

Geheim-Hochzeit

Annika weihte ihren Ehemann gar nicht ein. Sie plante die Hochzeit heimlich, um ihm eine noch größere Freude zu machen. Ein TV-Sender und ein Magazin sollen die Trauung finanziert haben. Zumindest berichtet das die Bild-Zeitung. Besonders emotional wurde es, als Annika in ihrem Brautkleid, das sie schon bei der Hochzeit im Jahr 2019 trug, auf ihren Gatten zuschritt. Heinz kullerten die Freudentränen über die Wange.

„Die Liebe ist die Liebe – und ich liebe diese Frau“, sagt Hoenig glücklich im Gespräch mit "Exclusiv Weekend" auf RTL. Die Liebesgeschichte der beiden sucht tatsächlich ihresgleichen. „Wir haben vor sechs Jahren geheiratet – in guten wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten kann jeder, aber in schlechten Zeiten die Hand nicht mehr loszulassen, das muss jeder erst mal für sich selbst beweisen, in der Situation", sagt Annika.