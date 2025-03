Heinz Hoenig kämpft sich zurück: Mit Rollator durch die Küche – und bald auf Reisen

Schauspieler Heinz Hoenig zeigt einmal mehr seinen Kämpfergeist! Nach 143 Tagen auf der Intensivstation macht er große Fortschritte. Mit Rollator dreht er Runden durch die Küche – an seiner Seite Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Jetzt steht sogar die erste Reise nach seiner schweren Krankheit an

„Heinz und ich sind schon fleißig“, verkündet Annika auf Instagram. Ihr Mann trainiert regelmäßig, um wieder zu Kräften zu kommen. Dabei darf eine Prise Humor nicht fehlen: Während Hoenig durch die Küche marschiert, singt Annika für ihn „Ich geb Gas, ich geb Gas“. Die beiden lachen, scherzen – die Liebe zwischen ihnen ist spürbar. Seit ihrer Hochzeit 2019 stehen sie sich in guten wie in schweren Zeiten bei. Besonders hart traf es den 72-Jährigen im Mai 2023: Schwere Herzprobleme, eine bakterielle Infektion, eine komplizierte OP. Die Ärzte mussten ihm die Speiseröhre entfernen, eine weitere Aorta-OP steht noch aus. Doch aufgeben ist für Hoenig keine Option. Seit September ist er wieder zu Hause in Blankenburg (Harz) – dort schöpft er Kraft aus dem Alltag mit Annika und den gemeinsamen Kindern Juliano (3) und Jianni (1).

Überraschungsreise für den Schauspieler

Jetzt soll es raus aus den eigenen vier Wänden gehen! Annika plant eine Reise für ihren Heinz – das Ziel kennt er, doch was ihn dort erwartet, bleibt eine Überraschung. Sie verrät nur so viel: „Von Blankenburg sind es ungefähr sechs bis sieben Stunden Autofahrt.“ Die Reise ist ein weiterer Schritt zurück in die Normalität. Schon Anfang des Jahres erklärte die gelernte Krankenschwester gegenüber BILD: „Wir sagen uns bestimmt zehnmal am Tag, wie sehr wir uns lieben.“ Heinz korrigierte schmunzelnd: „Elfmal!“ Dann fügte er ernst hinzu: „Ich kann Annika und die Kinder nicht alleine lassen.“

Heinz Hoenig beweist: Es gibt keinen Rückschlag, den man nicht überwinden kann. Mit Disziplin, Liebe und einem unbändigen Willen arbeitet er sich zurück ins Leben – Schritt für Schritt, Rollator-Runde für Rollator-Runde. Bald auch über die Küchengrenzen hinaus.