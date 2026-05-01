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Austrian Power Grid-Vorstandssprecher Gerhard Christiner
© Austrian Power Grid

Herr der Netze

Vertrag von APG-Chef Christiner um fünf Jahre verlängert

01.05.26, 07:13 | Aktualisiert: 01.05.26, 15:57
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Aufsichtsrat des Übertragungsnetzbetreibers beschloss Vertragsverlängerung für Vorstandssprecher und technischen Vorstand Gerhard Christiner.

Der Aufsichtsrat des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) hat den Vertrag von Gerhard Christiner als Vorstandssprecher und technischer Vorstand um fünf weitere Jahre verlängert, teilte die APG am Freitag in einer Aussendung mit. 

Austrian Power Grid-Vorstandssprecher Gerhard Christiner

Austrian Power Grid-Vorstandssprecher Gerhard Christiner  

© APG

„Wir haben mit Gerhard Christiner einen Manager an board, der die Dekarbonisierung des Energiesystems von Beginn an aktiv mitgestaltet hat und eine hohe Zuverlässigkeit des Übertragungsnetzes nachhaltig für Österreich sicherstellt. Als Vorstandssprecher hat er die strategische Ausrichtung der APG konsequent weiterentwickelt und ihre Rolle als Rückgrat der österreichischen Stromversorgung gefestigt und sie als verlässlichen Player im europäischen Stromsystem positioniert. Deswegen freuen wir uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre das Steuer des Übertragungsnetzbetreibers übernimmt“, freut sich Peter F. Kollmann, APG-Aufsichtsratsvorsitzender. 

"Klarer Fokus auf sichere Stromversorgung für Österreich"

Christiner ist seit 14 Jahren im Vorstand der APG. Seit Juli 2024 hat er zudem die Rolle als Vorstandssprecher übernommen. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und darauf die APG als Enabler der leistbaren und versorgungssicheren Energiewende für einen starken Standort weiter zu lenken. Mein klarer Fokus liegt auf der sicheren Stromversorgung für Österreich, der Systemstabilität und der weitern Digitalisierung aller Bereiche. In eine Phase tiefgreifender Veränderungen ist es gelungen, die APG als zentraler Akteur der Energiewende weiter zu stärken und die hohe Zuverlässigkeit des Übertragungsnetzes nachhaltig sicherzustellen“, freut sich Christiner.

Christiner ist neben seiner Funktion bei APG in zahlreichen Funktionen tätig unter anderem ist er bei APCS-Vorsitzender des AR, im Österreichischen Verband für Elektrotechnik Mitglied des Vorstands, beim Österreichischen Nationalkomitee der CIGRE Vorsitzender, bei EGE (Einkaufsgenossenschaft der österreichischen Elektrizitätswerke) Mitglied des AR, bei CISMO (Clearing Integrated Services & Market Operations) Mitglied des AR, bei Oesterreichs Energie Stv. Vorsitzender des Lenkungsausschusses Netze.

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