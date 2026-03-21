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Wolfgang Ainetter: Schampus, Skandale & Tod
© Niels Starnick

Krimi

Wolfgang Ainetter: Schampus, Skandale & Tod

Von
21.03.26, 14:27
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EINIGKEIT UND RECHT UND RACHE - neuer Krimi von Wolfgang Ainetter.

Journalist und Autor Wolfgang Ainetter ist mit einem neuen Krimi zurück! Nach seinem Debüt Geheimnisse, Lügen und andere Währungen, einem Ministeriumskrimi, legt der ehemalige Journalist nun einen sogenannten Kanzleramtskrimi vor.

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Plötzlich kippen zwei Politiker um

Vergiftung. In Einigkeit und Recht und Rache kommt es zu einem Wiedersehen mit dem pfiffigen Ermittler und Exil-Ösi André Heidergott. Ein katastrophaler Tag – der 4. April – wird wohl dem ganzen Land für immer im Gedächtnis bleiben. Denn als am Bundespresseball im traditionsreichen Berliner Hotel Adlon mit Schampus auf die Pressefreiheit angestoßen wird, brechen der Bundeskanzler und der Finanzminister kurz darauf zusammen. Bald ist eines klar: Die zwei Politiker wurden vergiftet. Heidergott, frisch beim Morddezernat gelandet, findet sich nebst seiner Chefin Emily bald mitten im Geschehen wieder, und das geht über die Tat hinaus …

Wolfgang Ainetter
© Heinz Tesarek

Ainetter bei der Buchpräsentation im Tanzcafé Jenseits

Weitere Fälle

Ainetter schreibt amüsant und flott und watscht im Vorbeigehen Schickeria, Medien und die Politszene (bei der derzeit längst nicht mehr klar ist, wo Dichtung und wo Wahrheit beginnt) auf köstliche Art ab. Seinem sympathischen Protagonisten Heidergott wünschen wir noch viele verzwickte Krimifälle – aus purem Egoismus heraus, versteht sich.

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