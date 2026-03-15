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Herbert Dutzler
© Haymon Verlag / Monika Löff

Buch der Woche

Dutzler: Musik des Todes

15.03.26, 12:00
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Letzter Landler: Polizist Franz Gasperlmaier ist wieder zurück

Krimi-Fall. Sein Letzter Landler ist ganz vorn dabei: Krimi-Autor Herbert Dutzler landet mit seinem aktuellen Altaussee-Krimiband rund um den liebenswerten Dorfpolizisten Franz Gasperlmaier auch diese Woche wieder auf Platz eins der Morawa-Taschenbuchcharts.

Erfolgreich

Es ist bereits Band 13 der Reihe und dieses Mal wird es privat wie im Dienst äußerst herausfordernd für den bodenständigen Kerl. Denn es haben sich die Eltern von Schwiegertochter Richelle angesagt. Ob dieser Besuch aus Kanada und Gasperlmaiers lückenhafte Englischkenntnisse nun herausfordernder sind, als die tote Musikerin beim See, oder sein neuer Kollege, ist nicht sofort klar. Dann stößt der Franz auch noch auf pikante Details.

Dutzlers Letzter Landler ist gewohnt humorige Unterhaltung aus dem Leben seines speziellen Ermittlers. Die sommerliche Kulisse in diesem Band versetzt uns dabei in beste Urlaubsstimmung.

Auszug aus dem Buch: Letzter Landler

"Am Wochenende hatte Gasperlmaier Stress gar nicht gern, er hätte sich lieber beim Badeplatz am Kahlseneck in die Sonne gelegt und den warmen Augusttag genossen."

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