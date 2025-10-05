Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Staudamm im Iran
© Getty Images

Wasserkrise

Wasser-Drama im Iran: 19 Mega-Staudämme vor Austrocknung

05.10.25, 14:09
Teilen

Im Zuge der Wasserkrise im Iran stehen dort offiziellen Angaben zufolge inzwischen 19 große Staudämme kurz vor dem Austrocknen.

Betroffen sind Talsperren in mehreren Provinzen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag berichtete. Demnach liegt die durchschnittliche Füllrate der rund 200 Staudämme landesweit nur noch bei 35 Prozent. Der Iran zählt zu den trockensten Ländern der Welt. Zuletzt haben Fachleute einen deutlichen Rückgang der Niederschläge festgestellt.

Gleichzeitig nehmen Dürreperioden und andere extreme Wetterereignisse zu. Die Wasserkrise bahnte sich seit Langem an – in diesem Sommer trifft sie auch die Hauptstadt Teheran mit ihren mehr als 15 Millionen Einwohnern hart. Die Regierung reagiert mit drastischen Maßnahmen: In vielen Teilen Teherans und anderen Städten wird die Wasserversorgung täglich unterbrochen, um Wasser zu sparen. Trockene Provinzen wie im Südwesten oder im Zentrum des Landes sind angesichts von Sommertemperaturen von mehr als 40 Grad noch stärker vom Wassermangel betroffen.

Umdenken gefordert

Unterdessen warnen die Behörden ungewöhnlich scharf vor einer Zuspitzung der Krise. "Die Verringerung der Niederschläge und die langanhaltende Dürre sind so gravierend, dass sie sich nicht mit kurzfristigen Maßnahmen lösen lassen", zitierte Irna den Chef des Wasserforschungsinstituts im Energieministerium, Mohammed-Resa Kawianpur. Ihm zufolge droht dem Iran auch im Herbst weniger Regen. Er forderte ein Umdenken in Industrie, Landwirtschaft und bei der Bevölkerung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden