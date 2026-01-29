Statt Candle-Light-Dinner: Aufregende Date-Ideen für den Valentinstag

Der Valentinstag rückt näher und die meisten denken sofort an das übliche Dinner-Date. Doch warum sich mit dem langweiligen Standard-Programm zufriedengeben, wenn Wien so viel mehr für den Tag der Liebe zu bieten hat? Hier kommen die aufregendsten Date-Ideen, die garantiert für Herzklopfen sorgen.

Viele verbinden den Valentinstag sofort mit dem klassischen Candle-Light-Dinner im Restaurant. Doch seien wir ehrlich: Die Restaurants sind meist überlaufen, die Menüs horrend teuer und die romantische Stimmung oft eher von Hektik geprägt. Kein Grund zur Sorge: Wien hat abseits von Blumen und teurem Essen jede Menge kreative und unvergessliche Möglichkeiten, den Tag der Liebe zu feiern. Wir haben die aufregendsten Date-Ideen für Sie zusammengestellt!

Valentinstag im Belvedere

Am Valentinstag öffnet das Obere Belvedere den Klimt-Trakt extra für Paare, die vor dem berühmten Gemälde „Der Kuss“ von Gustav Klimt nicht nur einen Kuss, sondern auch ein Erinnerungsfoto machen möchten. Zwischen 19:00 und 23:00 Uhr können Paare hier kostenlos von einem Profi fotografiert werden. Ein garantiert unvergesslicher Moment, der für immer im Bild bleibt.

Nervenkitzel im Escape Room

Romantik trifft auf Abenteuer: Bei einem Escape Room können Paare ihre Teamarbeit unter Beweis stellen und dabei jede Menge Spaß haben. Spannende Rätsel, knifflige Herausforderungen und die Jagd nach dem Ausweg machen dieses Date zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein Abenteuer, das sich perfekt für einen aufregenden Valentinstag eignet.

Eislaufen am Wiener Eistraum

Diese Kulisse könnte kaum romantischer sein. Die winterliche Märchenwelt des Wiener Eistraums ist ein echter Klassiker für den Valentinstag. Auf den beleuchteten Pisten flitzen Sie Hand in Hand über das Eis, drehen Pirouetten (oder stolpern zusammen) und wärmen sich anschließend bei einer heißen Schokolade wieder auf. Ein perfekter Ausklang für einen aktiven, romantischen Tag.

Entspannung in der Therme Wien

Wer es ruhiger angehen möchte, für den ist ein Wellness-Tag in der Therme Wien eine traumhafte Idee. Das spezielle Valentinstagsangebot „Relax! Tagesurlaub für Zwei“ sorgt dafür, dass Sie ohne Warteschlangen und ganz entspannt in den Genuss eines ganzen Thermen-Tages kommen, inklusive Sauna, Leih-Bademänteln und sogar Gourmetangeboten.

Herzpralinen-Workshop im Schokomuseum

Im SchokoMuseum Wien wird’s am Valentinstag nicht nur schokoladig, sondern auch richtig romantisch. Hier können Paare unter Anleitung ihre eigenen Pralinen in Herzform herstellen. Nach einem prickelnden Sektempfang geht es ans Werk: Das gemeinsame Kreieren der süßen Leckereien wird garantiert zu einem „süßen“ Erlebnis! Und natürlich dürfen die Pralinen am Ende mit nach Hause genommen werden, ein tolles Andenken an den Tag.

Romantische Riesenradfahrt

Ein Klassiker in Wien, aber immer noch unglaublich romantisch: Eine Fahrt mit dem Riesenrad im Prater. Am Valentinstag haben Sie bis 21:45 Uhr die Gelegenheit, mit der Liebe in luftiger Höhe die Stadt zu überblicken. Die malerische Aussicht auf Wien bei Nacht macht das Riesenrad zu einem ganz besonderen Erlebnis für Paare.

Tierische Erlebnisse im Haus des Meeres

Im Haus des Meeres wird es tierisch romantisch! In speziellen Valentinsführungen können Paare alles über das Paarungsverhalten und die sozialen Strukturen von Tieren lernen. Wussten Sie, dass auch viele Tiere ein romantisches Liebesleben führen? Diese Führung ist nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam und bringt Sie garantiert zum Staunen.

Valentinstags-Special im Votiv Kino

Am Valentinstag hat das Votiv Kino ganz besondere Filmvorführungen für euch. Von der kultigen Rom-Com Shrek bis hin zu intensiven Dramen wie Wuthering Heights – Sturmhöhe und dem queeren Liebesfilm Skinny Love ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gemeinsam lachen, weinen und sich von den großen Gefühlen auf der Leinwand mitreißen lassen, der perfekte Filmabend!