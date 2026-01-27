Lokaltipps Wien: Die romantischsten Restaurants für den Valentinstag

Noch auf der Suche nach dem perfekten Dinner-Spot zum Valentinstag? Wir haben die besten Restaurants für ein Date zusammengesucht. Von romantisch bis fancy.

Der 14. Februar steht vor der Tür und damit auch die große Frage: Wo gehen wir essen? Ob erstes Date, Jahrestag oder einfach ein „Wir feiern uns selbst“-Abend wie aus einer Nora-Ephron-Romcom: Ein gutes Valentinstagsdinner braucht mehr als nur Kerzen. Es braucht Stimmung, gutes Essen und am besten einen Moment, der im Gruppenchat landet. We got you. Hier kommen unsere liebsten Lokaltipps für ein romantisches Dinner in Wien.

1. Pastamara - Bar con Cucina: Sizilien-Vibes statt Netflix-Date

Liebe geht durch den Magen. Aber bitte mit Stil. Im Pastamara - Bar con Cucina trifft sizilianische Seele auf moderne Eleganz. Unter der kreativen Handschrift von Zwei-Sterne-Koch Ciccio Sultano entstehen Gerichte, die sich anfühlen wie ein Kurzurlaub in Palermo, nur ohne Koffer. Perfekt für alle, die ihr Date kulinarisch beeindrucken wollen. Das Lokal liefert auf jeden Fall die perfekte Umgebung für jede Menge Main-character-energy für die ganz persönliche Romcom.

© Pastamara

2. Valentinstag im Hotel Stefanie: Klassisch, romantisch

Das Hotel Stefanie im 2. Bezirk lässt sich am Valentinstag nicht lumpen: Es gibt ein exklusives Vier-Gänge-Menü mit Wahlmöglichkeiten wie Rote-Rüben-Carpaccio oder mit Kräuterfrischkäse überbackenem Lachsfilet. Preis: 89,90 € pro Person inkl. Aperitif, optionale Getränkebegleitung um 17,50 €.Perfekt für alle, die Kerzenschein mehr fühlen als Clubbing.

3. ShanghaiTan: Romantik mit Laternen & Großstadt-Flair

Unzählige Laternen an der Decke, private Séparées und gedimmtes Licht. Im ShanghaiTan gibt es verschiedene Valentinstagsmenüs ab 149€ pro Person - ideal für alle, die es ein bisschen dramatischer, ein bisschen filmischer und sehr ästhetisch mögen.

4. Clementine im Glashaus: Sharing Love

Hier startet der Abend mit einem Sharing-Gang, danach folgt ein exklusives Vier-Gänge-Menü. Inkludiert sind Aperitif, eine Flasche Maillart Premier Cru Rosé Extra Brut, Wasser, Kaffee & Tee.

Ein Setting wie aus Pinterest: viel Glas, viel Grün, viel “wir sind so in unserer Soft Era”. Preis: 245€ pro Person.

5. Eugen21: High-end Date Night

Im Eugen21 wird der Valentinstag very extra: Vier Gänge, eine Flasche Gosset Brut Champagner und eine Überraschung gibt’s dazu. Preis: 150 € pro Person, Early-Bird bis 30. Jänner: 120 €.

6. Valentine’s Dinner im Bootshaus: Romantik mit Seeblick

Das Bootshaus an der Alten Donau ist sowieso ein Klassiker, am 14. Februar wird es besonders schick. Fünf Gänge, unter anderem Lachstartar mit Avocado, Safranfischsuppe oder English Roastbeef, vegetarische Optionen inklusive. Preis: 76 € pro Person. Perfekt für alle, die ihr Date gerne mit Wasserblick und „Nicholas-Sparks-Vibes“ kombinieren.

7. Handwerk Restaurant: Comfort Luxury

Im Handwerk Restaurant im Arcotel Wimberger erwartet euch ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü mit Highlights wie Gillardeau-Auster oder Flanksteak vom Wagyurind. Dazu: ein Glas Champagner pro Person, Kerzenschein und romantische Musik. Preis: 84 € pro Person, auch vegetarisch möglich. Für alle, die es elegant, aber nicht steif mögen.

Ob sizilianische Sinnlichkeit, Candle-Light-Classic oder Champagner-Deluxe: Wiens Restaurants liefern dieses Jahr genug Valentinstagsoptionen, um selbst den größten Rom-Com-Skeptiker weichzuklopfen.