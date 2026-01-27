Valentinstag 2026: Diese 4 Sternzeichen finden die große Liebe

Der Valentinstag rückt näher und könnte für vier Sternzeichen der Tag werden, am dem sich ihr Liebesleben völlig auf den Kopf stellt. Die Sterne stehen in diesem Jahr besonders günstig und versprechen aufregende neue Begegnungen und tiefgreifende Wendungen in der Liebe.

Ein entscheidender Wendepunkt des Jahres fand am 26. Jänner statt, als Neptun nach 15 Jahren das Zeichen Fische verlassen hat und wieder in den Widder eintrat. Die Liebe wird jetzt instinktiver und selbstbestimmter. Fantasien ohne Taten haben keine Chance mehr: Es geht darum, genau zu wissen, was man will und es auch umzusetzen. Der Februar macht das noch klarer: Am 13. Februar kehrt Saturn in den Widder zurück und bringt mit seiner großen Konjunktion mit Neptun ein wahres Liebes-Highlight.

Dieser einmalige Moment ist perfekt, um alles zu hinterfragen, was man von der Liebe erwartet und für vier Sternzeichen könnte das der Start einer ganz neuen, aufregenden Romanze sein!

Diese 4 Sternzeichen erleben den Valentinstag wie nie zuvor

© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Dieser Valentinstag könnte für Widder ein echter Wendepunkt in der Liebe werden. Saturn und Neptun treffen in Ihrem Zeichen aufeinander, und fordern Sie heraus, Ihre Visionen von der Liebe in die Realität umzusetzen. Am Valentinstag können Singles mit einer Überraschung rechnen: Ein Funken der Liebe könnte in einem unerwarteten Moment überspringen und Ihr Herz erobern. Bei bestehenden Beziehungen kommt es zu einer neuen Ebene der Intimität – perfekt, um mutig zu sein, deine Gefühle zu zeigen und romantische Initiativen zu ergreifen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für Stiere wird der Valentinstag 2026 ein besonders harmonischer und emotionaler Moment. Mit Venus in Ihrem Zeichen werden Sie von einer Welle der Sinnlichkeit und emotionalen Wärme getragen. In dieser Zeit beginnen Sie vielleicht zu erkennen, dass Liebe nicht immer kontrolliert oder durchdacht werden muss. Es darf auch spielerisch und ausdrucksstark sein. Für Singles bedeutet das: Ein aufregendes Date könnte ganz anders laufen als erwartet, aber das macht es umso schöner. Paare erleben einen Tag voller Zärtlichkeit, der ihre Verbindung auf das nächste Level hebt.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Löwen dürfen sich im Februar besonders freuen, denn die seltene Konstellation von Saturn und Neptun fordert Sie auf, alte Vorstellungen von Liebe und Bindung zu hinterfragen. Am 14. Februar werden Sie mehr denn je strahlen! Ihre Fähigkeit, sowohl Herz als auch Persönlichkeit zu zeigen, zieht alle Blicke auf sich. Singles können sich auf magische Momente freuen. Die Anziehungskraft, die Sie versprühen, lässt niemanden kalt. Paare werden den Tag gemeinsam zu einem sinnlichen Erlebnis machen, das für immer in Erinnerung bleibt.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Für die Waage bedeutet der Valentinstag 2026 einen kraftvollen Wendepunkt in ihren Beziehungen. Saturn und Neptun machen Schluss mit den ewigen Fantasien und fordern Sie auf, Ihre romantischen Vorstellungen endlich in den Griff zu bekommen. Am Valentinstag wird es dann so richtig ernst: Sie werden erkennen, was Ihnen wirklich wichtig ist. Singles haben die Chance, einer neuen Liebe die Tür zu öffnen, während Paare ihre Beziehung neu definieren könnten.

Der Valentinstag 2026 könnte für Widder, Stier, Löwe und Waage alles verändern! Die Sterne stehen so günstig wie nie und sorgen für Liebe, Leidenschaft und Klarheit.