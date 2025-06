Neuer Billa Markt eröffnet in Eichgraben/NÖ

Ein erfahrener Kaufmann, eine moderne Filiale und ein starkes Zeichen für Regionalität: Eldad Zaimovic führt seinen ersten eigenen Billa Markt und setzt auf Kundennähe, Qualität und soziales Engagement.

Neuer Billa Markt in Eichgraben, Wiener Straße 10 © Billa/Robert Harson

Der neue Billa Markt in der Wiener Straße 10 in Eichgraben hat heute feierlich seine Türen geöffnet. An der Spitze steht Billa Kaufmann Eldad Zaimovic, der seit 26 Jahren Teil der Billa Familie ist und nun den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.

Bereits 1999 begann er als Lehrling bei Billa und war zuletzt als Vertriebsmanager tätig. Mit der Eröffnung seines eigenen Marktes geht für ihn ein langgehegter Traum in Erfüllung.

„Nach langjähriger Erfahrung im Vertrieb freue ich mich sehr, nun einen eigenen Billa Markt zu führen. Durch meine Selbstständigkeit kann ich eigene Ideen verwirklichen und den Markt nach meinen Vorstellungen gestalten. So schaffen wir im Markt ein persönliches Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kunden und eine besondere Verbindung zur Region“, erklärt Zaimovic.

Mit Fokus auf regionale Spezialitäten sind im Markt auch Produkte von Moser Wurst aus Wieselburg erhältlich. © Billa/Robert Harson

Modern, regional, kundenfreundlich

Auf rund 750 m² Verkaufsfläche erwartet die Kunden ein umfassendes Sortiment mit Schwerpunkt auf regionalen Produkten. Darüber hinaus bietet der Markt 53 Parkplätze, darunter Familien- und Behindertenparkplätze sowie eine E-Ladestation.

Das Team rund um Zaimovic besteht aus 24 engagierten Mitarbeitern, darunter ein Lehrling. Durch die Neueröffnung konnten drei neue Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden.

Besonderer Wert wird auf Kundenservice und die Kooperation mit regionalen Betrieben gelegt. So finden sich im Sortiment unter anderem Höllinger Säfte aus Pressbaum, Greenship Säfte aus Purkersdorf und edler Wein vom Weingut Burger aus Ottenthal. Wie in allen Billa Märkten stammt auch in Eichgraben das Frischfleisch zu 100 Prozent aus österreichischer Produktion und trägt das Tierwohlsiegel „Fair zum Tier!“. Durch eine neue Kooperation mit der Caritas unterstützt das Team zusätzlich soziale Projekte in der Region.

Auf rund 750 m² Verkaufsfläche wird ein umfassendes Sortiment geboten. © Billa/Robert Harson

Rückhalt aus der Billa-Zentrale

Brian Beck, Vorstand Billa Großhandel und Kaufleute, betont: „Wir freuen uns sehr, Eldad Zaimovic als neuen Billa Kaufmann in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement ist er eine echte Bereicherung für uns. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Markt der Region als zuverlässiger Nahversorger einen echten Mehrwert bringen wird. Wir wünschen ihm viel Erfolg für die Selbstständigkeit.“

Zukunftsmodell Billa-KaufleuteDie Anzahl der Billa Kaufleute wächst weiter: Derzeit werden in Österreich 25 Märkte von Kaufleuten geführt. Bis Ende 2025 sollen es mehr als 40 sein. Ab 2026 wird das Kaufleute-Modell auch externen Interessenten offenstehen – ein Novum in der Billa Strategie.Das in Österreich einzigartige Konzept verbindet unternehmerische Freiheit mit starkem Rückhalt durch die Billa Familie. Ob Kooperationen mit lokalen Betrieben oder innovative Ideen wie Serviceroboter – den Kaufleuten sind kaum Grenzen gesetzt. Mit dem neuen Standort in Eichgraben beweist Billa einmal mehr, dass Tradition, Innovation und Regionalität erfolgreich Hand in Hand gehen können.