Eislaufen in Wien: Die schönsten Eislaufplätze, die Sie nicht verpassen dürfen

Wenn der Winter Einzug hält, gibt es kaum etwas Schöneres, als die Kufen über das Eis gleiten zu lassen und die winterliche Landschaft zu genießen. Egal, ob inmitten der Stadt oder über den Dächern Wiens: Wir verraten die besten Orte, um dem Winterblues zu entkommen und Spaß auf dem Eis zu haben.

Eislaufen ist der perfekte Weg, den Winter zu genießen. Ob alleine, mit Freunden oder der Familie. In Wien gibt es eine Vielzahl an Eislaufplätzen, die nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern auch winterliche Atmosphäre und jede Menge Spaß bieten. Hier kommen die angesagtesten Eislaufplätze in Wien, die zu einem unvergesslichen Wintererlebnis einladen.

Wiener Eistraum

Der Wiener Eistraum am Rathausplatz ist ein absoluter Klassiker und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen aus aller Welt an. Vom 22. Jänner bis 8. März 2026 verwandelt sich der Rathausplatz in eine einzigartige Eislandschaft mit über 10.000 m² Fläche: Von romantischen Pfaden im Park führt der Eislaufplatz bis in den ersten Stock, wo eine spektakuläre Aussicht wartet, ein gigantisches Eislauf-Paradies für Groß und Klein!

Wann: 22. Jänner – 8. März 2026

Wo: Rathausplatz, 1010 Wien

Wiener Eislaufverein

Im Wiener Eislaufverein können Eislaufbegeisterte auf einer großzügigen, 6.000 m² großen Eisfläche unter freiem Himmel ihre Runden drehen. Neben Eislaufen werden hier auch Kurse in Eiskunstlauf, Eistanzen, Eishockey und sogar Freestyle angeboten. Wer es lieber etwas entspannter mag, kann freitags bei der Silent Eisdisco (18:00 bis 21:00 Uhr) mit den neuesten Beats über das Eis flitzen.

Wann: 8. November 2025 – 8. März 2026

Wo: Lothringerstraße 22, 1030 Wien

Eislaufplatz Engelmann

Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet Sie auf dem Eislaufplatz Engelmann, der als erste Kunsteisbahn der Welt vor über 100 Jahren gegründet wurde. In luftiger Höhe, auf einem Häuserdach im 17. Bezirk, können Sie nicht nur Eislaufen, sondern auch Eishockey spielen oder an einem der angebotenen Kurse teilnehmen. Jeden Freitagabend (ab 17:30 Uhr) sorgt eine Eisdisco zudem für eine unvergessliche Party-Stimmung auf dem Eis.

Wann: 7. November 2025 – 8. März 2026

Wo: Syringgasse 6-14, 1170 Wien

Steffl-Arena

Die Steffl-Arena, ehemals als Erste Bank Arena bekannt, ist nicht nur das größte Eissportzentrum Österreichs, sondern auch ein wahres Paradies für alle Wintersport-Fans. Auf gleich drei Eishallen können Sie hier Ihre Runden drehen oder den Profis der Vienna Capitals zusehen. Flitzen Sie über das Eis, zeigen Sie beim Eishockey Ihr Können, oder testen Sie Ihre Fähigkeiten beim Eisstockschießen, hier ist für jeden etwas dabei!

Wann: 8. November 2025 – 1. März 2026

Wo: Attemsgasse 1, 1220 Wien

Eisring Süd

Im Eisring Süd könnt Ihr bei jedem Wetter eislaufen: Mit einer Freifläche und einer überdachten Eishalle bietet dieser Platz ideale Bedingungen sowohl bei Sonnenschein als auch bei Schneegestöber. Für diejenigen, die ihre Eislaufkünste verbessern möchten, werden zahlreiche Kurse angeboten, die nach internationalen Standards unterrichtet werden. Sonntags gibt es zudem die berühmte Eisdisco von 15:30 bis 19:00 Uhr.

Wann: 19. Oktober 2025 – 8. März 2026

Wo: Windtenstraße 2, 1100 Wien

EisStadthalle

In der EisStadthalle können Sie bei jedem Wetter Ihre Eislaufkünste unter Beweis stellen. Besonders beliebt sind die Eisdiscos samstags von 16:00 bis 19:00 Uhr, bei denen Klein und Groß zur Musik über das Eis gleiten können. Bis zum 9. März 2026 bleibt die EisStadthalle im Winterbetrieb, also noch genug Zeit, um das Eis zu erobern.

Wann: 25. Oktober 2025 – 9. März 2026

Wo: Vogelweidplatz, 1150 Wien

Ob auf einem Dach, im Park oder in einer Halle: Wien bietet die coolsten Eislauf-Erlebnisse, die Sie sich vorstellen können.