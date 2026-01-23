Formel-1-Beben: Team muss sich überraschend zurückziehen

Eine Schock-Meldung aus der Formel 1: Wenige Tage vor den ersten Testfahrten muss sich ein Rennstall zurückziehen.

Tag für Tag lüften immer mehr Formel-1-Teams ihr Geheimnis. Red Bull, Racing Bulls, Alpine, Mercedes, Audi, Haas und Ferrari haben allesamt schon ihr Auto für die kommende Saison präsentiert.

Aston Martin, Williams, Weltmeister McLaren und Neuling Cadillac lassen sich noch ein paar Tage Zeit. Vor der großen Reglement-Änderung herrscht große Unsicherheit im Fahrerlager, die Mechaniker tüfteln an einem funktionierenden Auto und hoffen auf den großen Coup im nächsten Jahr.

Bereits nächsten Montag steigen die ersten Testfahrten in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Daten sollen geheim bleiben, nur die Teams können dann erstmals einen Vergleich zu ihrer Konkurrenz ziehen und wissen, an welchen Schrauben man noch drehen müsse.

Rückzug drei Tage vor Teststart

Doch drei Tage davor musste ein Team einen überraschenden Rückzieher machen, denn das Auto ist noch nicht fertig. Deshalb verzichtet Williams mit Alexander Albon und Carlos Sainz auf wertvolle Test-Kilometer in Spanien und versucht, bis zum 11. Februar in Sakhir ein rennfertiges Auto auf die Strecke zu bringen.

Zuletzt tauchten Gerüchte auf, dass der neue Bolide den Crash-Test nicht bestanden habe. Einen Tag später folgte ein offizielles Statement des Teams. "Atlassian Williams F1 Team hat sich entschieden, nicht an den Tests in Barcelona teilzunehmen, weil es Verzögerungen beim FW48-Programm gegeben hat", heißt es darin.

Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme in den Griff zu bekommen und ein Auto fertigzustellen, das mit dem Rest des Feldes mithalten kann, ließ der fünfte der abgelaufenen Konstrukteurs-WM wissen.