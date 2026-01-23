Fans rätseln: Hamilton verschweigt "völlig neue Reise" bei Ferrari-Präsentation

Mit viel Spannung wurde die Präsentation des neuen Ferrari erwartet. Doch der Auftritt von Lewis Hamilton wirft bei den Fans viele Fragen auf.

Am Freitag war es endlich soweit und Ferrari hat der Öffentlichkeit die neue "rote Göttin" präsentiert. Mit dem SF-26 will der Traditionsrennstall aus Italien in der Formel 1 zurück auf die Erfolgsspur. Das Fahrer-Duo heißt auch heuer wieder Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

Nach einem ersten Blick auf das neue Arbeitsgerät der beiden Superstars gab es auf der Team-Teststrecke in Maranello auch einen "Shake off", wo das neue Gefährt erstmals auf der Strecke getestet wurde. Für Hamilton steht mit 41 Jahren vieles auf dem Spiel. Der siebenfache Weltmeister erklärte bei dem Pressegespräch, dass der neue Motor, das Chassis und die neuen Regeln "faszinierend" seien. Für ihn wird "es ein extrem wichtiges Jahr von der technischen Perspektive". Denn nach seinem Empfinden werden die Fahrer heuer den Unterschied ausmachen, denn es ist wichtig, dass man die neuen Systeme schnell versteht.

Nach dem Horror-Jahr 2025, in dem er nicht einen Podestplatz in der Motorsportkönigsklasse einfahren konnte und mit dem Sieg im Sprint von China nur ein kleines Erfolgserlebnis verbuchen konnte, hofft der Brite heuer wieder um die WM mitfahren zu können und seinen achten Titel einzufahren, um an Michael Schumacher vorbeizuziehen und alleiniger Rekord-Weltmeister der Formel 1 zu werden.

"Völlig neue Reise"

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur meinte im Rahmen der Präsentation, dass das Auto "das Ergebnis einer enormen Teamleistung" sei. Weiters stellt Vasseur klar: "Es ist der Beginn einer völlig neuen Reise, die auf anderen Regeln basiert und zwangsläufig eine Reihe von Unbekannten mit sich bringt."

Wohin die Reise geht, wird man nächste Woche bei den ersten Testfahrten in Barcelona erahnen können. Dennoch pocht Vasseur darauf, dass man als Team geeint sei und versucht damit Harmonie nach außen zu tragen, obwohl es hinter den Kulissen bei der Scuderia ordentlich rumort. Nach der Entlassung von Hamiltons Renn-Ingenieur Riccardo Adami ist noch kein Nachfolger gefunden. Es steht noch nicht einmal fest, ob der Posten intern nachbesetzt wird oder ein neuer Mitarbeiter geholt wird, dem der Brite vollständig vertrauen kann.

Beim Design der kommenden Saison sticht vor allem die schwarz-rot-weiße Lackierung hervor. "Die Lackierung dieser Saison verbindet die Vergangenheit und Gegenwart von Ferrari, während das Team in eine neue technische Ära eintritt. Sie dient als wichtigstes visuelles Element der Kontinuität und weist gleichzeitig bedeutende Neuerungen gegenüber der jüngeren Geschichte der Scuderia Ferrari auf. Eines der auffälligsten Merkmale ist die Rückkehr zu glänzendem Lack nach sieben Saisons mit matter Lackierung", schildert Vasseur.

Fans rätseln wegen Hamilton

Doch während die Ferrari-Bosse tatsächlich vom ersten Titel seit 18 Jahren träumen, rätseln die Fans dennoch über Hamiltons Auftritt. Er kam zwar seiner Pflicht nach und fuhr das Auto vor ein paar Fans aus, doch der Öffentlichkeit verschwieg er den Neustart lange Zeit.

Während sein Team Bilder vom Foto-Shooting teilte, war Hamilton wichtiger, die 4 Oscar-Nominierungen des Hollywood-Blockbusters F1 mit Brad Pitt zu teilen. Von der Präsentation im neuen Look fehlte jegliche Spur. Auch zwei Stunden, nachdem die Bilder geteilt wurden und Hamilton auf der Strecke seine ersten Runden drehte, war auf seinen persönlichen Social-Media-Kanälen keine Spur des Neustarts zu sehen.

Fans rätselten schon, was das zu bedeuten habe. Während nach außen die heile Welt gespielt wird, fürchten viele, dass es hinter den Kulissen immer noch kracht und Hamilton weiterhin nicht von dem Projekt überzeugt ist und sich in Italien immer noch nicht wohl fühlt.