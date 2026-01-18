Hülkenberg-Hammer: So viel casht er bei Audi ab

Kurz vor dem ersten offiziellen Blick auf den Audi-Boliden in der Formel 1 wurde offenbar geleakt, wie viel Nico Hülkenberg beim deutschen Team kassieren soll.

Ab der Saison 2026 greift Audi in der Motorsportkönigsklasse an. Mit dem ehemaligen Ferrari-Teamchef Mattia Binotto als Mastermind im Hintergrund und Jonathan Wheatley als Teamchef ist schon jede Menge Erfahrung beim Aufbau mit an Bord. Das Fahrer-Duo Gabriel Bortoletto und Nico Hülkenberg hat auch schon beinahe Kultstatus.

Am Dienstag wird das Auto in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert, ein Moment, auf den schon viele Anhänger gewartet haben. Das Team übernahm in den Aufbaujahren große Teile der Infrastruktur des Schweizer Traditionsrennstalls Sauber.

Doch nun dürfte ein Vertragsdetail an die Öffentlichkeit gekommen sein, das viele doch überrascht. Dabei geht es um den deutschen Routinier Nico Hülkenberg, der bei der Vertragsverhandlung scheinbar das richtige Händchen gehabt hatte.

Unglaubliche Bonus-Zahlung

Denn neben kolportierten 5 Millionen Euro Jahresgehalt hat er eine stolze Prämie in seinem Arbeitspapier verankert. So soll der mittlerweile 38-Jährige laut Medienberichten 50.000 Euro pro erfahrenen Punkt extra abcashen.

Im Vorjahr holte er in Silverstone sensationell den dritten Platz. Alleine das wären 750.000 Euro extra für ein Rennen gewesen. Doch das waren selbstverständlich nicht die einzigen Punkte, die er im Vorjahr geholt hatte. Am Ende der WM war "Hulk" mit 51 Punkten auf Platz 11 der Fahrerwertung. Damit hätte er im Vorjahr nicht weniger als 2.550.000 Euro an Bonuszahlungen abgecasht.

Im kommenden Jahr steht die große Regeländerung in der Formel 1 an, wo immer mehr Experten der Meinung sind, dass die Teams mit Mercedes-Motoren einen Vorteil haben werden. Doch viele glauben auch, dass die Weltspitze enger zusammenrücken wird. Hülkenberg wird angesichts dieser Zahlen sicher noch einmal extra motiviert sein.