× Ernährung im Herbst: Welche Lebensmittel Sie im Oktober essen sollten

Der Herbst ist nun endgültig in unsere Küchen eingezogen und bringt eine Fülle an frischen, geschmackvollen Lebensmitteln, die in dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichen.

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten bringt der Herbst eine Vielzahl an köstlichen Produkten auf unsere Teller. Gerade hierzulande ist der Oktober reich an frischem Obst und Gemüse, die nicht nur hervorragend schmecken, sondern auch voller Vitamine stecken. Von leuchtend orangefarbenen Kürbissen über saftige Äpfel bis hin zu erntefrischen Pilzen – folgende Lebensmittel sollten unbedingt auf Ihrem Speiseplan stehen. Saisonales Gemüse im Oktober © Getty Images × Kürbis Kürbisse gehören zu den absoluten Herbst-Lieblingen. Sie sind vielseitig einsetzbar und können in Suppen, Aufläufen oder sogar in Desserts verwendet werden. Die verschiedenen Sorten, von Hokkaido über Butternut bis hin zum Muskatkürbis, bieten unterschiedliche Geschmäcker und Texturen. Außerdem sind sie reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Von Hokkaido bis Muscat: Welchen Kürbis man wie zubereitet Lesen Sie auch Abnehmtrick im Herbst: Mit diesem Kürbis purzeln die Kilos Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm auch die Kürbiszeit! Kürbisse sind nicht nur köstlich, sondern auch sehr gesund. Besonders eine spezielle Sorte eignet sich hervorragend, um auch in der kühleren Jahreszeit das ein oder andere Kilo zu verlieren.

So lagern Sie Kürbisse richtig, um sie länger frisch zu halten Die Kürbiszeit hat begonnen und verfeinert unsere Herbstgerichte. Allerdings kann man bereits bei der Lagerung des beliebten Herbstgemüses viel falsch machen. Wir verraten die wichtigsten Tipps.

Alles Auflauf: Köstlichkeiten aus dem Ofen Auflaufform raus, denn die Rezepte zum Nachkochen stehen schon bereit und freuen sich darauf, von Ihnen verköstigt zu werden! Kartoffeln Auch Kartoffeln haben im Oktober Hochsaison. Sie sind frisch, fest und haben einen tollen Geschmack. Ob als Beilage, in Aufläufen oder in Salaten – die Möglichkeiten sind vielfältig. Karotten Das knackige Wurzelgemüse ist das ganze Jahr über verfügbar, erreicht aber im Herbst seinen aromatischen Höhepunkt. Sie sind perfekt für Suppen, Eintöpfe oder als Snack für zwischendurch. Karotten sind reich an Beta-Carotin, das gut für die Augen ist. Rote Rüben Ein weiteres Wurzelgemüse, das im Oktober in voller Pracht erstrahlt. Rote Rüben sind nicht nur aufgrund ihrer kräftigen Farbe beliebt, sondern auch wegen ihres erdigen, leicht süßlichen Geschmacks. Ob als Salat, im Risotto oder als Beilage – Rote Rüben bringen Abwechslung auf den Teller. Kohl Im Oktober beginnt die Hochsaison für verschiedene Kohlsorten wie Weißkohl, Rotkohl und Wirsing. Diese Gemüsesorten sind äußerst vielseitig und können gekocht, gebraten oder roh in Salaten genossen werden. Kohl ist auch reich an Vitaminen und Ballaststoffen, die gut für die Gesundheit sind. Pilze Oktober ist auch die Zeit der Pilze. Vor allem Steinpilze, Eierschwammerl und Champignons sind jetzt frisch zu finden. Pilze sind nicht nur geschmacksintensiv, sondern auch kalorienarm und reich an Nährstoffen. Sie eignen sich hervorragend für Risottos, Pasta oder als Beilage. Saisonales Obst im Oktober Trauben Trauben sind im Oktober noch frisch und saftig. Ob als Snack, im Obstsalat oder in Desserts – die kleinen, süßen Früchte sind eine hervorragende Wahl für einen gesunden Genuss. Außerdem können Sie aus Trauben leckeren Saft oder sogar Wein herstellen. Äpfel Äpfel sind im Oktober in voller Pracht zu finden. Die Erntezeit erstreckt sich von September bis November, und die Auswahl ist riesig. Ob für Apfelstrudel, in Salaten oder einfach zum Snacken – die knackigen Früchte sind eine gesunde und schmackhafte Wahl. Birnen Neben Äpfeln sind auch Birnen in dieser Jahreszeit frisch. Sie können sie roh genießen, zu Kompott verarbeiten oder in herzhaften Gerichten verwenden. Birnen sind saftig, süß und ein wahrer Genuss in herbstlichen Rezepten.