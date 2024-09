× Abnehmtrick im Herbst: Mit diesem Kürbis purzeln die Kilos

Der Herbst steht vor der Tür und mit ihm auch die Kürbiszeit! Kürbisse sind nicht nur köstlich, sondern auch sehr gesund. Besonders eine spezielle Sorte eignet sich hervorragend, um auch in der kühleren Jahreszeit das ein oder andere Kilo zu verlieren.

Während wir im Sommer mit verschiedenen Obstsorten und Bewegung die überschüssigen Pfunde zum Schmelzen bringen, kuscheln wir uns im Herbst oft lieber in eine gemütliche Decke und schlemmen Schokolade statt Wassermelone. Das bleibt auf der Waage leider nicht unbemerkt. Doch das ist längst kein unausweichliches Schicksal, sondern kann leicht mit dem Herbstgemüse schlechthin umgangen werden, denn Kürbisse eignen sich ideal zum Abnehmen.

Dieser Kürbis hilft beim Abnehmen

Ob Hokkaido-, Butternut- oder Muskat-Kürbis – die Auswahl an verschiedenen Sorten des farbenfrohen Gemüses ist riesig. Doch haben Sie schon einmal etwas vom Spaghetti-Kürbis gehört? Er heißt so, da sein Fruchtfleisch lange Fäden bildet. Von außen ist der Kürbis entweder grün gestreift oder komplett gelb und ist besonders kalorienarm. Laut dem U.S. Department of Agriculture (USDA) hat ein Spaghetti-Kürbis je 100 Gramm nur 31 Kalorien und ist damit ein guter Abnehmhelfer.

© Getty Images ×

Neben seiner Kalorienarmut punktet der Spaghetti-Kürbis mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen, die lange satt machen und den Blutzuckerspiegel stabil halten. Das ist besonders wichtig, um Heißhungerattacken zu vermeiden. Auch sein hoher Wassergehalt trägt zur Sättigung bei und unterstützt gleichzeitig die Verdauung.

Doch der Kürbis kann noch mehr: Er enthält Vitamin C, das Ihr Immunsystem stärkt, sowie Beta-Carotin, das als Vorstufe von Vitamin A wichtig für die Haut und Augen ist. Diese Kombination macht den Spaghetti-Kürbis nicht nur zu einem Helfer für die schlanke Linie, sondern auch für die allgemeine Gesundheit.

Spaghetti-Kürbis richtig zubereiten

© Getty Images ×

Da sich sein Fruchtfleisch in spaghettiähnliche Fäden zerteilen lässt, eignet sich der Kürbis hervorragend als gesunde Nudel-Alternative. Die Zubereitung ist kinderleicht und erfordert nur wenige Handgriffe:

Halbieren Sie den Spaghetti-Kürbis vorsichtig in der Mitte und entfernen Sie die Kerne.

Legen Sie die Kürbishälften mit der Schnittfläche anschließend nach unten auf ein Backblech und backen Sie sie bei 180 °C im Ofen für etwa 40 Minuten.

Nach dem Garen das Fruchtfleisch mit einer Gabel vorsichtig auskratzen – es zerfällt dabei automatisch in spaghettiähnliche Fäden.

Damit ist der Kürbis die perfekte Low-Carb-Alternative zu kalorienreichen Nudeln. Sie können den Kürbis auch zu einem köstlichen Herbstsalat verarbeiten. Kombinieren Sie dazu einfach den gegarten Spaghetti-Kürbis mit Rucola, Walnüssen, Feta und einem leichten Dressing.