× Lassen Kilos purzeln: Obstsorten, die beim Abnehmen helfen

Im Sommer ist Obst ein erfrischender Snack. Dabei sorgen manche Früchte nicht nur für Abkühlung an heißen Tagen, sondern können auch beim Abnehmen unterstützen.

Fünf leckere Früchte sorgen für eine schlanke Linie und schmecken zudem auch noch köstlich! Sie sind ballaststoffreich, zuckerarm und somit kalorienarm. Damit machen sie sich auf jedem Diät-Speiseplan gut, um ein paar extra Kilos zu verlieren:

1. Kirschen

© Getty Images ×

Mit nur 60 kcal pro 100 Gramm können Kirschen in vollen Zügen genossen werden, ohne die Figur zu belasten. Sie sind reich an Vitamin C, Kalzium und Magnesium, was sich positiv auf Knochen und Muskeln auswirkt. Ein idealer Snack für Zwischendurch im Büro oder beim Picknick!

2. Heidelbeeren

© Getty Images ×

Dank ihrer Antioxidantien, Mineralstoffe und Vitamine sind Heidelbeeren bei gesundheits- und ernährungsbewussten Menschen sehr beliebt. Kulturheidelbeeren sind das ganze Jahr über im Supermarkt erhältlich, doch wer auf heimische und saisonale Früchte setzt, kann von Juli bis September zugreifen. Auch in Smoothies und Shakes eignen sich die Beeren ideal.

3. Wassermelone

© Getty Images ×

Mit ihrem hohen Wassergehalt von über 90 Prozent sorgt die Wassermelone für einen Frische-Kick, sättigt und hilft, bei heißen Temperaturen nicht auszutrocknen.

Trotz ihres süßen Geschmacks enthält sie mit nur 20 kcal pro 100 Gramm kaum Zucker, dafür aber Kalium, Vitamin C und Kalzium. Wie Sie erkennen, ob eine Wassermelone vom Markt oder im Supermarkt reif ist, erfahren Sie HIER.

4. Johannisbeeren

© Getty Images ×

Von Mitte Juni bis August reifen die süß-säuerlichen Johannisbeeren in verschiedenen Farben: rot, weiß und schwarz. Obwohl sie wie andere Beeren druckempfindlich sind, eignen sich Johannisbeeren hervorragend als Snack für unterwegs, wenn sie sicher in Dosen verpackt sind. Mit nur 43 kcal pro 100 Gramm sind sie zudem sehr kalorienarm. Ein Tipp für Hobbygärtner: Je länger die Früchte am Strauch bleiben, desto süßer werden sie.

5. Marille

© Getty Images ×

Die gelb-orangenen Früchte lassen sich problemlos ohne Messer und klebrige Fruchtflecken verzehren. Einfach die beiden Aprikosenhälften auseinanderziehen und den Stein herausnehmen. Et voilà! Sie stillen den Hunger dank vieler Ballaststoffe langanhaltend und das bei nur 40 kcal pro 100 Gramm.