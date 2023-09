So lagern Sie Kürbisse richtig, um sie länger frisch zu halten

Die Kürbiszeit hat begonnen und verfeinert unsere Herbstgerichte. Allerdings kann man bereits bei der Lagerung des beliebten Herbstgemüses viel falsch machen. Wir verraten die wichtigsten Tipps.

Aus den Supermarktregalen und den Marktständen strahlen sie uns jetzt leuchtend orange, gelb und grün entgegen. Bereits Ende August hat die Kürbis-Saison begonnen, in den Herbstmonaten erreicht sie jetzt ihren Höhepunkt. Damit Sie möglichst lange Freude an Hokkaido, Butternut und Co. haben, zeigen wir die wichtigsten Tipps, die Sie zum Lagern von Kürbissen kennen sollten.

So lagern Sie Kürbisse richtig

In Österreich essen wir am liebsten den Hokkaido und Butternutkürbis. Doch es gibt viele weitere Kürbis-Sorten, und somit auch Zubereitungsarten. Das Herbstgemüse ist nicht nur reich an Vitaminen und Ballaststoffen, sondern kann auch vielfältig verarbeitet werden. So können Kürbisse zur Suppe, Püree, Curry, Ofengemüse, und sogar süßen Desserts verarbeitet werden. Die Voraussetzung dafür: Der Kürbis muss frisch sein. Wenn Kürbisse richtig gelagert werden, halten sie sogar mehrere Monate.

Wichtigste Lagerregeln: dunkel, kühl und trocken

Kürbisse brauchen es kühl, eine Lagertemperatur von zwölf Grad ist optimal. Kälter sollte es allerdings nicht sein.

Licht ausschalten: Kürbisse lagern am liebsten im Dunkeln.

Vermeiden Sie Feuchtigkeit, ansonsten fangen Kürbisse schnell an zu schimmeln.

Weitere Tipps zum Lagern von Kürbissen

Vor dem Einlagern sollten Sie den Kürbis nochmal auf Druckstellen, Kratzer und Beschädigungen prüfen. Werden Sie fündig, sollten Sie das Gemüse rasch verbrauchen. Nur reife Früchte eigenen sich um lange eingelagert zu werden. Wenn die Schale hart und der Stiel verholzt ist, sind Kürbisse voll ausgereift. Zudem sollten Kürbisse nicht aufeinander gestapelt werden, sondern am besten auf Zeitungspapier nebeneinander aufgereiht werden.

Ist der Kürbis einmal angeschnitten, sollten Sie ihn in den Kühlschrank legen und innerhalb wenigen Tagen verbrauchen. Kürbisse kann man auch einfrieren. Dabei sollten Sie nur den Hokkaido ungeschält einfrieren, bei allen anderen Sorten sollte die Schale vor dem Einfrieren entfernt werden.