× Kürbis zum Nachtisch: Süße Kürbis-Rezepte

Das Tolle am Kürbis – er ist vielfältig einsetzbar: Nach den pikanten Köstlichkeiten, gönnen wir uns deshalb folgende Naschereien!

Kürbiskuchen

Dauer: 3 h 35 min



Schwierigkeit: leicht



Portionen: 1 Form, 24 cm



Zutaten

Für den Teig:

250 g Kürbisfruchtfleisch

150 g Walnüsse

180 ml Butter; weich, und für die Form

100 g Zucker

100 g Zucker, braun

3 EL Joghurt, griechisch

3 Eier

250 g Mehl; und für die Form

2 TL Backpulver

2 TL Zimtpulver

2 Prisen Macis

2 Prisen Salz

Für die Creme:

300 g Frischkäse

120 g Butter; weich

1 TL Vanilleextrakt

Salz

80 g Staubzucker

Außerdem:

30 g Zucker

60 g Walnüsse; grob gehackt

Karamellsauce; zum Beträufeln

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Springform (ca. 24 cm ø) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen.

2. Das Kürbisfruchtfleisch fein reiben. Walnüsse fein hacken. Butter mit beiden Sorten Zucker und Joghurt in einer Rührschüssel cremig rühren, dann die Eier nacheinander gut unterschlagen.

3. Mehl, Backpulver und Gewürze mischen, darübersieben und rasch unterrühren. Kürbis und Walnüsse unterziehen und alles gut vermengen.

4. Den Teig in die vorbereitete Form geben, glattstreichen und im Ofen 15-20 Minuten backen. Das Kürbispüree darauf verstreichen und den Kuchen zurück im Ofen in ca. 20 Minuten fertig backen (Stäbchenprobe). Herausnehmen, den Kuchen etwas abkühlen lassen, aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter erkalten lassen.

5. Für die Creme den Frischkäse mit Butter, Vanilleextrakt und 1 Prise Salz cremig rühren. Dann den Staubzucker dazu sieben, untermischen und das Frosting abschmecken.

6. Den Kuchen auf eine Platte legen, die Frischkäsecreme darauf geben, mit einem Löffelrücken dekorativ kreisförmig verstreichen und den Kuchen ca. 2 Stunden kühl stellen.

7. Inzwischen in einer Kasserolle den Zucker mit 40 ml Wasser schmelzen und goldbraun karamellisieren. Walnüsse zufügen und rühren, bis der Zucker Fäden zieht und zähflüssig ist.

8. Die Walnüsse auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen und auskühlen lassen. Den Kuchen ringsum mit einem Ring gebrannter Walnüsse bestreuen, mit Karamellsauce linienartig beträufeln und servieren.

Kürbiswaffeln

Dauer: 1 h 30 min



Schwierigkeit: mittel



Portionen: 4-6



Zutaten

400 g Hokkaidokürbis

2 EL Ahornsirup

Muskatnuss; gerieben

1/2 TL Zimtpulver

1/4 TL Ingwerpulver

75 g Butter; weich

60 g Zucker, 1 EL Vanillezucker

Salz

3 Eier

150 g Mehl

1 TL Backpulver

100 ml Milch; bei Bedarf mehr

Pflanzenöl; für das Waffeleisen

100 g Obers

2 EL Vanillezucker

100 g Mascarpone

2 EL Pistazienkerne; fein gehackt

Staubzucker; zum Bestäuben

Zubereitung

1. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Kürbis putzen, 250 g in größere Stücke schneiden, den Rest schälen und in dünne Streifen schneiden oder hobeln.

2. Alles auf dem Blech verteilen, die Streifen mit Ahornsirup beträufeln und im Ofen 30-35 Minuten backen. Sollten die Streifen zu dunkel werden, vorzeitig herausnehmen.

3. Kürbis abkühlen lassen und die Streifen beiseitelegen. Das weiche Fruchtfleisch von der Schale lösen und mit 2 Msp. Muskat, Zimt- und Ingwerpulver fein pürieren.

4. Butter mit Zucker, Vanillezucker und einer Prise Salz cremig rühren. Eier nach und nach einzeln unterschlagen. Mehl und Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unterziehen. Zum Schluss das Kürbispüree unterheben.

5. Ein Waffeleisen für belgische Waffeln mit Öl ausstreichen, mittig je einen kleinen Schöpflöffel Teig einfüllen und goldbraune Waffeln ausbacken.

6. Obers mit Vanillezucker steifschlagen. Mascarpone glattrühren und das Schlagobers unterziehen. Kürbiswaffeln auf Tellern stapeln, etwas Frischkäsecreme daraufsetzen und mit karamellisierten Kürbisstreifen toppen. Mit gehackten Pistazien bestreuen, leicht mit Staubzucker bestäuben und servieren. Übrige Frischkäsecreme separat dazu reichen.

Kürbis-Grapefruit-Creme brulee

Dauer: 3 h 15 min



Schwierigkeit: mittel



Portionen: 4



Zutaten

150 g Kürbisfruchtfleisch; z. B. Hokkaido

90 g Zucker

60 ml Grapefruitsaft

1 Vanilleschote

250 g Obers

1 EL Speisestärke

3 Eier

3 Eigelb

2 Msp. Zimtpulver

4 EL Zucker, braun

Zubereitung

1. Das Kürbisfruchtfleisch in Würfel schneiden, in einen Topf geben und 2 EL Zucker sowie den Grapefruitsaft zugeben. Aufkochen und den Kürbis in 10-15 Minuten weich garen. Den Kürbis fein pürieren und abkühlen lassen.

2. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Vanilleschote längs halbieren und das Mark herausschaben. Beides in einem Topf mit 200 ml Obers aufkochen. Die Stärke mit dem übrigen Obers glattrühren, zugießen und nochmals kurz aufkochen.

3. Eier und Eigelb mit dem restlichen Zucker cremig (nicht schaumig) schlagen, dann das Kürbispüree und den Zimt unterrühren. Die Vanilleschote entfernen, nach und nach die heiße, nicht mehr kochende Vanillesahne zugießen und unterrühren.

4. Die Mischung in 4 ofenfeste Tassen oder Förmchen (ca. 200 ml) verteilen und in einen Bräter stellen. Bis zu 2/3 der Höhe heißes Wasser angießen, die Creme mit Alufolie bedecken und in ca. 35 Minuten stocken lassen.

5. Herausnehmen, abkühlen lassen und die Förmchen ca. 2 Stunden kühlstellen. Vor dem Servieren die Creme jeweils mit 1 EL braunem Zucker bestreuen, kurz mit dem Gasbrenner abflämmen und karamellisieren und die Kürbis-Grapefruit-Creme brulee servieren.

