Preis-Hammer: So teuer werden Mandarinen zu Weihnachten

Da kommt ein ziemlich übler Preishammer auf uns zu. Mit Blick auf das Fest drohen die Mandarin-Preise heftig zu explodieren.

Das könnte die Freude auf Weihnachten richtig trüben. Mandarinen sollen jetzt richtig teuer werden.

Hintergrund ist mitunter die Flutkatastrophe in Spanien. Neben der Katastrophe für die Spanier in der Region sind rund um Valencia auch Unmengen an Ernten verschlungen und ganze Plantagen zerstört worden.

Keine Lieferwege

Aus dem Gebiet kommt kaum mehr Obst nach Europa. Eigentlich ist die Region einer der Hauptlieferanten - unter anderem auch von Mandarinen. Genau zu Weihnachten droht jetzt der Preis-Kollaps: „Wir befürchten Schlimmstes, Knappheit zu Weihnachten mit massivsten Preiserhöhungen", warnen erste Großhändler in Deutschland. Der Handel sollte am besten gar nicht mit Mandarinen und Orangen werben.", heißt es gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung.

Preisexplosion

Nicht nur die Plantagen sind zerstört, sondern durch das Hochwasser ist es auch mit den Lieferwegen schwierig geworden. Ein Großteil der Infrastruktur ist kaputt. Was das für die Preise bedeutet, lässt sich am Beispiel der Orangen erahnen. Der O-Saft kostet teilweise schon das Vierfache: Vier Euro statt einem Euro pro Liter.