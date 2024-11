Dieses Urlaubsparadies verbietet jetzt E-Zigaretten

Reisende müssen Vapes, Tabak und Co. am Flughafen abgeben.

Wie jedes Jahr reisen auch diesen Winter wieder zahlreiche Österreicher auf die Malediven. Wer im Inselparadies entspannen will, muss sich ab 15. November allerdings auf neue Regeln einstellen. Das muslimische Land verschärft nämlich seine Einfuhrbestimmungen: E-Zigaretten sind dann streng verboten.

Strenge Regeln

Reisenden ist es untersagt, E-Zigaretten in das Land einzuführen - das betrifft auch Shishas und aromatisierte Zigaretten. Touristen können Vapes, Tabak und Co. am Flughafen hinterlegen und bei der Heimreise wieder mitnehmen. Das Einfuhrverbot gilt eigentlich auch für Tabak. Touristen über 18 Jahre dürfen aber 200 Zigaretten, 25 Zigarren oder 250 Gramm Tabak mitführen.

Die Malediven sind übrigens nicht das erste Land, das ein E-Zigaretten-Verbot erlässt. Auch in Singapur ist die Einfuhr untersagt, nach Australien dürfen Vapes ebenfalls nicht mitgenommen werden.