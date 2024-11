1. Präsidiale: Rosenkranz vor Teil-Entmachtung?

In seiner ersten Präsidialsitzung steht der neue Nationalratspräsident Walter Rosenkranz schwer unter Beschuss.

Ein Alleingang samt FPÖ-Bevorzugung beim Besuch des ungarischen Premiers Viktor Orbán im Parlament sowie eine geplatzte Kranzniederlegung am Wiener Judenplatz - der neue Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat gleich in den ersten Tagen seiner Amtszeit für enormen Wirbel gesorgt. Heute hat der FPÖ-Politiker ab 10.30 Uhr seine Premiere als Vorsitzender der sogenannten "Präsidiale", in der alle Klubobleute sowie Rosenkranz' Präsidenten-Kollegen Peter Haubner (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) die Parlamentsgeschäfte festlegen.

Und die Sitzung wird gleich doppelt brisant:

Nationalfonds. Die Grünen wollen laut ORF-Radio eine Verfassungsbestimmung einbringen, wonach Rosenkranz als Vorsitzender des Nationalfonds für NS-Opfer abgesetzt wird. Tatsächlich weigert sich ja die Israelitische Kultusgemeinde, mit dem FPÖler zusammenzuarbeiten. Ob die anderen Parteien bei einer solchen Teilentmachtung mitmachen, ist offen.

Beleuchtung. Zudem soll am 1000. Tag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Parlament gelb-blau in den Farben der Ukraine beleuchtet werden. Hier wird erwartet, dass sich Rosenkranz gegen alle anderen Parteien stellen wird.

Es wird also eine hitzige Sitzung erwartet.