× Das derzeit beste Land zum Auswandern ist...

Das internationale Auswanderer-Portal InterNations befragt regelmäßig tausende Expats zu ihren Erfahrungen im Ausland. Welche Länder sich demnach am besten und welche am schlechtesten zum Leben und Arbeiten für Expats eignen, verrät das neueste Ranking.

Der Wunsch sich im Ausland niederzulassen ist für viele groß. Die Globalisierung und Digitalisierung machen das Auswandern einfacher denn je. Doch wo findet man schnell eine Wohnung? In welchen Ländern gibt es bürokratische Hürden? Und wo kommt man auch ohne Sprachkenntnisse gut zurecht? Die Studie "Expat Insider" von InterNations gibt Aufschluss: Sie bewertet Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit und kürt die besten sowie schlechtesten Länder für nicht in ihrem Heimatland lebende und arbeitende Menschen.

So verlief die Studie

Im Rahmen der Umfrage wurden 12.543 Auswanderer aus 174 Ländern befragt. Die Studienteilnehmer sollten ihre neue Heimat in der Umfrage anhand von 53 Kriterien bewerten, darunter Lebensqualität, Arbeitsbedingungen, Finanzen, Eingewöhnung und Infrastruktur. 53 Länder schafften es ins diesjährige Ranking.

Top 3 Länder für Expats

Das derzeit beste Land für Auswanderer ist...

Panama! Das kleine Land in Zentralamerika zwischen Costa Rica und Kolumbien ist nicht nur eine Top-Destination für einen Traumurlaub, sondern bietet Auswanderern auch ein glückliches neues Zuhause. Ganze 82 % der Expats in Panama sind glücklich. Zum Vergleich: Der weltweite Schnitt liegt bei 68 %. Doch was macht Expats in Panama so glücklich?

Finanzen: 74 % sind zufrieden, 88 % haben genug Einkommen

Einfache Wohnungssuche: Günstiger Wohnraum leicht zu finden

Work-Life-Balance: Platz 3 weltweit

Remote Work: Fast 50 % der Expats arbeiten von zu Hause

Sicherheit: 90 % fühlen sich sicher

Lebensqualität: Platz 16 – schlechte öffentliche Verkehrsinfrastruktur

© Getty Images ×

Auch wesentliche Faktoren wie Sprache, Digitales und Visa schneiden in Panama besonders gut ab. Am schlechtesten schneidet Panama im Index zur Lebensqualität ab. Aufgrund der vergleichsweise schlechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur landet das Land hier nur auf Platz 16. Gleichzeitig erfreuen sich die Auswanderer jedoch an gut erreichbaren Freizeitmöglichkeiten.

Am glücklichsten sind Expats in...

Mexiko! Der Glücksfaktor liegt hier bei 89 %. Somit landet Mexiko auf Platz 2 der besten Länder für Auswanderer. Gründe dafür gibt es viele:

Freundliche Einheimische: Expats berichten von einer hohen Gastfreundschaft

Einfache Integration: 75 % fühlen sich schnell zu Hause

Wirtschaftliche Chancen: Arbeitsranking von Platz 22 auf 8 verbessert

© Getty Images ×

Auch günstige Wohnungen sind leicht zu finden und ein Visum gut zu bekommen, fast die Hälfte findet jedoch die Bürokratie schwierig zu handhaben. Ein Manko in Mexiko ist jedoch die Sicherheit: Nur 66 % fühlen sich immer sicher (der weltweite Schnitt liegt bei 80 %).

Die beste Work-Life-Balance gibt es in...

Indonesien! Das südostasiatische Land ist dieses Jahr das drittbeste für Auswanderer. Vor allem die Work-Life-Balance wurde hier hervorgehoben und ist die beste weltweit. Das liegt unter anderem an kurzen Arbeitstagen, guten Karrierechancen und einer großen Zufriedenheit im Job. Auch folgende Themen überzeugten Auswanderer:

Glücklicher leben: 84 % der Expats sind zufrieden

Freundlichkeit: Zweitfreundlichste Einheimische weltweit

Lebenshaltungskosten: Sehr niedrige Kosten

Jobzufriedenheit: Von Platz 27 auf 9 verbessert

© Getty Images ×

Schwierigkeiten haben Auswanderer hingegen mit dem nicht allzu schnellen Internet und die wenig zufriedenstellende Gesundheitsversorgung.

Die besten und schlechtesten Länder für Auswanderer 2025 im Überblick

Panama Mexiko Indonesien Spanien Kolumbien Thailand Brasilien Vietnam Philippinen Vereinigte Arabische Emirate Costa Rica Oman Saudi-Arabien Kenia Portugal Australien Katar Belgien China Luxemburg Hong Kong Malaysia Südkorea Österreich Dänemark Niederlande Griechenland Polen Südafrika Singapur Neuseeland Indien Bahrain Schweiz USA Zypern Japan Frankreich Tschechien Chile Ägypten Schweden Ungarn Vereinigtes Königreich Irland Malta Italien Norwegen Kanada Deutschland Finnland Türkei Kuwait

Österreich befindet sich in dem Ranking im Mittelfeld, auf Platz 24. Den letzten Platz des Rankings belegt bereits zum siebten Mal in Folge Kuwait. Als Gründe dafür nennen die befragten Expats etwa, dass die Einheimischen gegenüber Einwanderern nicht sonderlich freundlich seien. Auch Klima und Umgebung gefallen vielen nicht.