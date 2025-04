× Costa Rica: Geheimtipps im Land der Naturwunder

Costa Rica ist bekannt für seine beeindruckenden Regenwälder, traumhaften Strände und reiche Artenvielfalt. Wer Ruhe sucht, für den sind Reisen während der Green Season von Mai bis November das Richtige – dann ist die Natur besonders grün und es sind weniger Touristen vor Ort.

Die Schweiz Mittelamerikas, wie Costa Rica gerne genannt wird, hat einen Leitspruch: „Pura Vida“. Das reine Leben wird hier im Einklang mit der Natur und ihren Bewohnern zelebriert. Kein Wunder – bieten doch die Nationalparks und Küsten eine Idylle, wie man sie sonst nirgendwo findet. Wir kennen die schönsten Plätze und To Dos im Paradies.

Traumziel Costa Rica

Costa Rica – die „reiche Küste“ – liegt in Zentralamerika, grenzt im Norden an Nicaragua, im Süden an Panama und wird an der Ostküste durch das Karibische Meer sowie an der Westküste durch den Pazifischen Ozean umspült. Die Destination gilt als eines der fortschrittlichsten Länder in Lateinamerika und hat seit 1948 eine stabile Demokratie. Aktiven Urlaubern eröffnen sich zahlreiche Unternehmungen wie Surfen, Schnorcheln, Angeln oder Wandern, denn hier gibt es Vulkane, Berge, großartige Strände, üppige Regenwälder und eine bunte Tierwelt. Seit vielen Jahrzehnten stehen in Costa Rica der Klima-, Natur- und Waldschutz ganz oben auf der Agenda. Knapp 98 Prozent des Strombedarfs werden aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Wasserkraftwerken, gedeckt. Rund 26 Prozent der Landesfläche stehen unter Naturschutz und der Ökotourismus wird aktiv gefördert. Costa Rica – ein Land, das gleich vier UNESCO-Welterbestätten zählt – bietet Reisenden die perfekte Kombination aus Entspannung, Natur, guter Küche und Kultur.

Hier ein Überblick der schönsten Plätze:

Cerro de la Muerte/Provinz San José

Auf ausgewiesenen Wegen wandern aktive Reisende durch dichte Nebelwälder zu diesem auf 3.541 Metern gelegenen Gipfel. Dabei beobachten sie mit etwas Glück seltene Vögel wie den Quetzal und genießen eine beeindruckende Aussicht.

Bahía Junquillal/Norden Guanacastes

Der abgeschiedene Strand im Nordwesten Costa Ricas liegt inmitten einer geschützten Natur. Hier finden Wasserliebhaber alles, was ihr Herz begehrt: vom Schnorcheln und Schwimmen in türkisfarbenem Wasser bis bin zum Kajaken in den umliegenden Mangroven.

Catarata del Toro/Provinz Alajuela

Mehr als 90 Meter tief stürzt der beeindruckende Wasserfall in einen inaktiven Vulkankrater und wird von dichten Regenwäldern umgeben. Besucher erkunden auf Wanderwegen die Schönheit der Umgebung und genießen die wohltuende Ruhe.

Cabo Matapalo/Osa Halbinsel

Relativ schwer erreichbar auf der Osa-Halbinsel in der Nähe des Corcovado-Nationalparks gelegen, gibt es hier Natur pur mit Regenwald, Wasserfällen und wilden Stränden. Besucher sehen Affen, Tukane sowie Faultiere in ihrer natürlichen Umgebung und surfen an leeren Stränden wie Playa Pan Dulce oder Playa Backwash Bay.

San Gerardo de Dota/Talamanca Gebirge

Ein Paradies für Vogelbeobachter ist dieses sich im Talamanca-Gebirge befindende charmante Bergdorf. Der berühmte Quetzal, der als einer der schönsten Vögel der Welt gilt, lebt in dieser Region. Urlauber wandern durch die dichten Wälder, atmen die klare Bergluft ein und erleben die Gastfreundschaft der Ticos, wie sich die Costa-Ricaner selbst bezeichnen.

Boca Tapada/Provinz Alajuela

Diese abgelegene Region im Norden Costa Ricas ist ein Paradies für Naturliebhaber und bietet dichten Regenwald, ruhige Flüsse und eine beeindruckende Artenvielfalt. Reisende beobachten seltene Vogelarten wie den Grünen Ara und erkunden auf geführten Bootstouren die unberührte Natur.

Isla Cabo Blanco/Nicoya-Halbinsel

Vor der Südspitze der Nicoya-Halbinsel liegt die Isla Cabo Blanco, ein massiver weißer, von üppiger Vegetation umgebener Felsen. Als Teil des Cabo Blanco Naturschutzgebiets ist die Insel ein wichtiger Zufluchtsort für zahlreiche Seevogelarten und bietet unberührte Strände sowie klare Gewässer.