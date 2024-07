Summer-Glow dank den richtigen Lebensmitteln

You’re glowing! Wie du mit gutem Essen strahlen kannst.

Der Sommer ist ENDLICH da und mit ihm die Vorfreude auf sonnige Tage und entspannte Stunden am Strand. Doch bevor wir uns in luftige Kleidung und Bikinis werfen, möchten wir uns sicher sein, dass wir uns in unserer Haut wohl fühlen und stolz darauf sind, unseren Körper zu zeigen. Dabei spielt unsere Ernährung eine entscheidende Rolle.

Get your glow on: So gelingt's

Es gibt eine Vielzahl von Nährstoffen, die nicht nur unserem Körper guttun, sondern auch unserer Haut, Haaren und Nägeln einen besonderen Glow verleihen. Um sich also diesen Sommer so richtig wohl in seiner Haut zu fühlen und mit strahlender Haut, glänzenden Haaren und starken Nägeln zu glänzen, sollten wir auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Hol dir deinen Beauty-Glow

Fisch hemmt Entzündungen

Wusstest du das fettige Fische wie Lachs, Makrele und Sardinen nicht nicht nur köstlich schmecken, sondern sind auch wahre Schätze an gesundheits-fördernden Nährstoffen sind? Diese Fische sind reich an Omega-3-Fettsäuren, einer Gruppe von essentiellen Fettsäuren, die für zahlreiche gesundheitliche Vorteile bekannt sind. Sie hemmen zum Beispiel Entzündungen im Körper. Entzündungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Hautproblemen wie Akne, Rosazea und Ekzemen. Wenn von jetzt an diese Fische auf deinem Speiseplan stehen, wirst du schon bald einem strahlenden Körperbild entgegen sehen!

Avocados versorgen die Haut mit Feuchtigkeit

Avocados sind gut für die Haut, weil sie reich an gesunden Fetten wie Ölsäure sind, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen und die Hautbarriere stärken. Sie enthalten auch Vitamin E und Vitamin C, Antioxidantien, die freie Radikale bekämpfen und die Haut vor vorzeitiger Alterung schützen. Dar-über hinaus haben Avocados entzündungshemmende Eigenschaften und liefern wichtige Vitamine und Mineralstoffe für eine gesunde Haut.

Die kleinen Glow „Tabletten“ aus der Natur

Nüsse und Samen wie Mandeln, Walnüsse, Chiasamen und Leinsamen sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an wichtigen Nährstoffen wie Vitamin E, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Diese Nährstoffe können dazu beitragen, deine Haut zum Strahlen zu bringen und das Haarwachstum zu fördern. Vitamin E schützt die Haut vor freien Radikalen, Zink reguliert die Talgproduktion und Omega-3-Fettsäuren spenden Feuchtigkeit und reduzieren Entzündungen. Eine Handvoll Nüsse und Samen pro Tag kann einen positiven Einfluss auf deine Haut- und Haargesundheit haben.

Berry Beautiful

Beeren wie Blaubeeren, Himbeeren und Erdbeeren sind reich an Antioxidantien, insbesondere Vitamin C und Polyphenolen, die die Haut jung und frisch aussehen lassen können, indem sie vor freien Radikalen schützen und die Kollagenproduktion ankurbeln. Durch den regelmäßigen Verzehr von Beeren kannst du dazu beitragen, deine Haut strahlend und gesund zu halten.

Süßkartoffeln für langes Haar

Süßkartoffel, die süße Schwester unserer allseits beliebten Kartoffel, ist vielfältig einsetzbar: Als Süßkartoffeltoast zum Frühstück oder in Form von Pommes als köstliche Beilage: Sie enthalten Beta-Carotin, das dein Körper in Vitamin A umwandelt, was wiederum für gesunde Haut und Haare sorgt.

Frühstücksliebling für den täglichen Glow-Effekt

Eier sind nicht nur eine beliebte Frühstücksoption, sondern auch reich an Proteinen und Biotin. Biotin, ein B-Vitamin, stärkt Haut, Haare und Nägel, in dem es die Produktion von Keratin unterstützt. Ein regelmäßiger Verzehr von Eiern wird dir helfen, die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln zu fördern und sie stark und gesund zu halten.

Proteinbomben für starke Nägel

Hülsenfrüchte wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen werden oft als Grund-nahrungsmittel für Vegetarier und Veganer angesehen, aber ihr Nährwert macht sie zu einer ausgezeichneten Ergänzung für jede Ernährung. Neben ihrer Rolle als pflanzliche Proteinquelle bieten Hülsenfrüchte eine Fülle von Nährstoffen, die die Gesundheit von Nägeln fördern können. Sie sind reich an Protein, einem essentiellen Baustein für die Zellstruktur und -reparatur. Proteine sind notwendig für das Wachstum und die Stärkung der Nägel, da sie helfen, das strukturelle Protein Keratin zu produzieren, das die Nägel bildet. Eine ausreichende Proteinzufuhr ist daher wichtig, um Nägel stark und widerstandsfähig zu halten und das Risiko von Brüchen und Rissen zu reduzieren.

Karotten für die Zellen

Karotten sind gut für Haut und Haare aufgrund ihres hohen Gehalts an Beta-Carotin, einem Vorläufer von Vitamin A. Dieses Vitamin fördert die Zellerneuerung der Haut und schützt sie vor freien Radikalen. Die Antioxidantien in Karotten bekämpfen zudem vorzeitige Hautalterung. Der hohe Wassergehalt der Karotten spendet Feuchtigkeit für die Haut und Beta-Carotin trägt zur Gesundheit der Haare bei, indem es die Produktion von Talg fördert, was sie geschmeidig und glänzend macht.

Stay hydrated

Und last but not least - vergiss nicht, genug Wasser zu trinken! Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend für hydratisierte Haut, glänzende Haare und starke Nägel. Wasser hält deine Haut geschmeidig, deine Haare glänzend und deine Nägel stark. Also vergiss nicht, regelmäßig zu trinken, um deinen Glow von innen heraus zu unterstützen.

Wie du siehst: Essen für die Haut, Haare und Nägel ist nicht nur gesund, sondern schmecken tut es auch noch. So kannst du dich von innen heraus pflegen und dir den Summer-Glow verleihen, den du verdient hast. Bon Appetit!

Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite unserer Kolumnistin Nicole Mayr, www.easyeating.at