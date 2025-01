Widerlich: So viele Keime sammeln sich in Ihren Make-up-Pinseln

Hand aufs Herz: Wann haben Sie Ihre Make-up-Pinsel das letzte Mal richtig gereinigt? Wenn Sie denken: "Hm, das ist schon eine Weile her", dann sind Sie nicht allein. Den Pinseln, die wir täglich benutzen, schenken wir oft viel zu wenig Aufmerksamkeit. Dabei ist genau das der Fehler.

Wussten Sie, dass Make-up-Pinsel ein echtes Zuhause für Bakterien sind? Täglich nehmen sie Hautfett, abgestorbene Hautzellen und Produktreste auf. Klingt schon eklig, oder? Aber es kommt noch besser – oder eher schlimmer: Feuchtigkeit aus dem Badezimmer und die oft dichten Borsten schaffen den perfekten Nährboden für Keime. Studien zeigen, dass Make-up-Pinsel bis zu 70.000 Bakterien enthalten können. Ja, Sie haben richtig gelesen: 70.000!

Keime, Bakterien und Co.: Was lauert auf Ihren Pinseln?

Und diese Bakterien landen nicht nur auf Ihren Pinseln, sondern auch direkt auf Ihrer Haut. Das kann zu allerlei Problemen führen: von kleinen Unreinheiten bis hin zu ernsthaften Hautreizungen oder sogar Infektionen. Besonders gefährlich wird es, wenn Sie die Pinsel mit anderen teilen – oder wenn Sie vergessen, sie regelmäßig zu reinigen.

Wie oft sollte man Make-up-Pinsel reinigen?

Jetzt fragen Sie sich bestimmt: „Okay, aber wie oft muss ich die Dinger schrubben?“ Experten empfehlen, Make-up-Pinsel alle zwei Wochen zu reinigen, wenn Sie diese täglich benutzen. Ja, es klingt nach viel Aufwand, aber es lohnt sich wirklich – für Ihre Hautgesundheit und auch für die Langlebigkeit Ihrer Pinsel. Denn sauber gepflegte Pinsel halten nicht nur länger, sondern sorgen auch dafür, dass Ihr Make-up besser aussieht. Win-win!

So reinigen Sie Ihre Pinsel richtig

Keine Sorge, es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Alles, was Sie brauchen, ist lauwarmes Wasser, ein mildes Shampoo (oder eine spezielle Pinselreinigerflüssigkeit) und ein bisschen Geduld. Und so geht's:

Auswaschen: Halten Sie die Pinsel unter lauwarmes Wasser, aber achten Sie darauf, dass der Griff trocken bleibt, damit der Kleber nicht löslich wird. Einseifen: Geben Sie etwas Shampoo auf Ihre Handfläche und massieren Sie es sanft in die Pinselborsten ein. Ausspülen: Spülen Sie die Borsten so lange aus, bis das Wasser klar ist. Trocknen: Formen Sie die Borsten wieder in ihre ursprüngliche Form und legen Sie die Pinsel flach auf ein Handtuch. Wichtig: Lassen Sie sie nicht aufrecht stehen, sonst kann Wasser in den Griff laufen und ihn beschädigen.

Für besonders fleißige Beauty-Fans gibt es auch sogenannte „Brush Cleansing Sprays“, mit denen Sie Ihre Pinsel zwischendurch schnell desinfizieren können. Das ist besonders praktisch, wenn Sie unterschiedliche Farben mit demselben Pinsel auftragen oder Ihre Beauty-Routine etwas hygienischer gestalten möchten.