× Winter Glow: Tipps für strahlend schöne Haut in der kalten Jahreszeit

Die kalte Jahreszeit kann eine echte Herausforderung für die Haut sein: Trockene Heizungsluft drinnen und eisiger Wind draußen setzen ihr oft zu. Viele Menschen bemerken im Winter trockene, spannende oder sogar gereizte Haut. Doch mit der richtigen Pflege kann die Haut auch in der kalten Jahreszeit gesund, strahlend und geschmeidig bleiben. Hier erfährst du, auf welche Pflege du jetzt achten solltest.

Winter Glow: SOS-Tipps

1. Reinigen, aber sanft

Gerade im Winter ist eine sanfte Reinigung das A und O für gesunde Haut. Häufiges Waschen oder aggressive Reiniger entziehen der Haut Feuchtigkeit und können den natürlichen Schutzfilm der Haut beschädigen. Achte auf milde Reinigungsprodukte, die die Haut sanft reinigen, ohne sie auszutrocknen. Reinigungsmilch, Öle oder Mizellenwasser eignen sich besonders gut, um die Haut zu klären und gleichzeitig die Feuchtigkeit zu bewahren.

2. Tägliches Eincremen mit Feuchtigkeit und Lipiden

Im Winter braucht die Haut mehr Feuchtigkeit und Schutz vor dem Austrocknen. Verwende daher eine reichhaltigere Creme als im Sommer, idealerweise eine, die sowohl Feuchtigkeit spendet (z. B. durch Hyaluronsäure, Glycerin oder Aloe Vera) als auch Lipide enthält. Lipide, wie natürliche Öle (z. B. Jojoba-, Argan- oder Mandelöl), stärken die Hautbarriere und helfen, Feuchtigkeit in der Haut zu speichern. Eine solche Pflege beugt Trockenheit und schuppiger Haut vor und gibt ihr Schutz vor Kälte und Wind.

3. Spezialpflege: Seren und Gesichtsöle

Seren und Gesichtsöle sind in der kalten Jahreszeit eine tolle Ergänzung zur täglichen Pflege, da sie besonders tiefenwirksam sind und die Haut intensiv pflegen. Ein feuchtigkeitsspendendes Serum mit Hyaluronsäure unter der Tagescreme hilft, die Haut prall und hydratisiert zu halten. Abends kannst du die Pflege mit ein paar Tropfen Gesichtsöl abschließen – das schützt vor Feuchtigkeitsverlust und hinterlässt die Haut geschmeidig und weich. Wähle am besten ein Öl, das zur eigenen Haut passt (z. B. Arganöl für trockene Haut oder Jojobaöl für Mischhaut).

4. Nicht auf die Lippenpflege vergessen

Die Lippen sind im Winter besonders anfällig für Trockenheit und Risse. Da die Lippenhaut keine eigenen Talgdrüsen besitzt, braucht sie regelmäßig Pflege. Verwende einen Lippenbalsam mit natürlichen Wachsen (z. B. Bienenwachs) oder Ölen (z. B. Kokos- oder Jojobaöl), um die Lippen weich zu halten. Trage ihn mehrmals täglich auf, besonders bevor du nach draußen gehst. Für besonders beanspruchte Lippen kann über Nacht eine dickere Schicht Balsam aufgetragen werden.

5. Sonnenschutz auch im Winter

UV-Strahlen schädigen die Haut das ganze Jahr über, auch im Winter. Besonders bei Aufenthalten im Schnee ist die UV-Belastung höher, da der Schnee das Sonnenlicht reflektiert und verstärkt. Eine Tagescreme mit LSF 15 bis 30 schützt die Haut vor vorzeitiger Alterung und erhält ihre Gesundheit. Nutze, je nach Hauttyp und geplanter Outdoor-Zeit, ein geeignetes Produkt mit Sonnenschutz, um die Haut zu schützen.

6. Heizungsluft ausgleichen

Die trockene Heizungsluft in Innenräumen kann die Haut stark austrocknen. Wer regelmäßig lüftet und auf eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent achtet, schafft ein besseres Raumklima für die Haut. Ein Luftbefeuchter oder eine Schale Wasser auf der Heizung helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Besonders hilfreich ist es, vor dem Schlafengehen gut zu lüften, damit die Haut nachts in feuchterer Luft besser regenerieren kann.

7. Ausreichend trinken

Gerade im Winter vergessen wir oft, genug Wasser zu trinken. Doch auch in der kalten Jahreszeit ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig, um die Haut von innen mit Feuchtigkeit zu versorgen. Trinke mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag, um die Haut elastisch und hydratisiert zu halten. Auch wärmende Getränke wie Ingwer- oder Kräutertees helfen dabei, die Haut von innen zu pflegen.

8. Gesunde Ernährung für gesunde Haut

Die Haut profitiert im Winter von einer ausgewogenen Ernährung mit gesunden Fetten, Vitaminen und Antioxidantien. Lebensmittel wie Avocados, Nüsse und Samen liefern gesunde Fette, die die Haut geschmeidig halten. Vitamin C (z. B. in Orangen oder Paprika) unterstützt die Kollagenbildung und schützt vor Umweltschäden, während Vitamin E (z. B. in Mandeln oder Süßkartoffeln) als Antioxidans die Haut stärkt. Eine bunte, ausgewogene Ernährung wirkt sich positiv auf die Haut aus und hilft, den Winter gut zu überstehen.

Unsere Haut ist der Spiegel nach außen. Geht es uns gut, geht es unserer Haut gut. All diese Tipps ergänzen einen healthy lifestyle: Stressmanagement, Bewegung, ausgewogene Ernährung, Schlaf & co sind essenziell, für ein strahlendes inneres und äußeres.