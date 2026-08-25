Historischer Satzgewinn: ÖVV-Frauen unterliegen Griechenland 1:3

Österreichs Volleyball-Frauen schrieben bei der EM in Brünn Geschichte und holten ihren allerersten Satzgewinn der Historie. Am Ende setzte es gegen Griechenland aber ein 1:3.

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Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen wartet bei der EM in Brünn zwar weiter auf den ersten Siegesjubel, hat aber immerhin einen historischen Meilenstein erreicht. Im vierten Match der Gruppe B entschieden die ÖVV-Frauen den Eröffnungssatz gegen Griechenland mit 25:20 für sich. Es war der allererste Satzgewinn eines österreichischen Frauen-Teams in einer EM-Vorrundenphase überhaupt. In den vergangenen Turnieren von 1958, 1963 und 1971 setzte es in den Dreier-Pools ausnahmslos 0:3-Pleiten. Die Österreicherinnen starteten extrem engagiert, überrannten die Favoritinnen durch eine starke Service-Serie von Kora Schaberl schnell mit 4:0 und hielten die Führung mit fokussierter Abwehrarbeit bis zum Satzgewinn.

Griechenland dreht Partie in Brünn

Ab dem zweiten Durchgang übernahm die griechische Auswahl jedoch spürbar das Kommando auf dem Feld. Während die Griechinnen ihre Eigenfehler drastisch reduzierten, häuften sich bei der Mannschaft von ÖVV-Trainer Roland Schwab die Unkonzentriertheiten. Die Durchsätze zwei, drei und vier gingen mit 18:25, 12:25 und 14:25 schlussendlich klar an den Favoriten. Zwar bäumte sich die Truppe rund um Kapitänin Nina Nesimovic im vierten Abschnitt noch einmal kurz auf, doch neun Punkte der Griechinnen in Serie brachten die endgültige Entscheidung zugunsten des Europaranglisten-20.

EM-Abschied gegen Bulgarien steht bevor

Durch die vierte Pleite im vierten Spiel steht das Vorrunden-Aus des ÖVV-Teams in der Gruppe B endgültig fest. Nach den vorangegangenen 0:3-Niederlagen gegen Serbien, Tschechien und die Ukraine war gegen Griechenland trotz des historischen Teilerfolgs kein Punktezuwachs drin. Zum Abschluss der Europameisterschaft treffen die Österreicherinnen am Mittwoch auf Bulgarien (16:00 Uhr/live ORF Sport + & Sport24-Liveticker). Die Truppe von Coach Roland Schwab will sich dabei mit einer weiteren beherzten Leistung vom internationalen Parkett verabschieden.