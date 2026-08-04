Bei diesen Telefonnummern droht eine WhatsApp-Sperre

Bei WhatsApp können mithilfe von speziellen Telefonnummern die Funktion erweitert werden. Jedoch können einige von ihnen gefährlich für den Nutzer werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf den meisten Smartphones ist WhatsApp installiert. Neben dem Kommunizieren mit anderen Nutzern bietet der Messenger-Dienst weitere Funktionen an, die die meisten nicht kennen. Per Telefonnummern können interessante Dienste aktiviert werden, wie "Chip.de" berichtet.

Dabei wird eine spezielle Nummer als neuer Kontakt hinzugefügt. Nutzer können dann via WhatsApp mit Chatbots schreiben. Somit können einige neue Funktionen geholt werden.

Aber Achtung: Die Nutzer sollen genau prüfen, welche Nummer hinzugefügt wird. Dabei kann der WhatsApp-Schutzmechanismus aktiviert werden und das Konto für mehrere Stunden gesperrt werden.

Anti-Betrüger-Nummer

Die Nummer +1 940-616-6302 gehört zu den sicheren Kontakten. Damit erreicht man NordBot vom Sicherheitsanbieter Nord Security. An diese Nummer können Nachrichten, Links und Bilder geschickt werden. Eine KI analysiert diese und ordnet die Inhalte in verschiedene Kategorien ein, etwa "verdächtig" oder "gefährlich". Aber: NordBot liefert nur Antworten auf Englisch.

ChatGPT direkt bei WhatsApp

Seit kurzer Zeit können Nutzer wieder ChatGPT direkt über WhatsApp nutzen. Dafür wird die Nummer +1 800-242-8478 (+1-800-CHATGPT) hinzugefügt. Große Unterschiede gibt es nicht. Es funktioniert wie die ChatGPT-App. Jedoch müssen Nutzer nicht mehr die App verlassen, um die KI zu verwenden.

Nutzer können weitere Dienste hinzufügen. Aber dabei soll man vorsichtig sein und überprüfen, was der Dienst macht und ob dieser noch aktiv ist. WhatsApp reagiert sehr sensibel bei der Nutzung ihrer APIs. Vor allem hier können Nutzer selbst schnell unter Spam-Verdacht geraten.

In der Praxis gibt es zwei Risiken: