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Lästiger Ohrwurm

"Käsiger Michael!" DAS steckt hinter dem TikTok-Hype

© Instagram
Ein neuer Gesang erobert derzeit TikTok und Instagram: "Käsiger Michael, öffne deine Tür". Das steckte als Meme hinter dem viralen Netz-Trend.
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Der Ohrwurm läuft derzeit auf etlichen Kanälen auf TikTok und Instagram. Viele Nutzer fragen sich allerdings, was die genaue Bedeutung hinter dem Käsigen Michael ist.

Der Ursprung im Mai

Angefangen hat alles mit einem Video des TikTokers "nnichetony" vom 25. Mai 2026. Darin versucht Tony den "cheesy michael egg prank", indem er ein Ei auf eine Türklinke legt und versucht, Cheesy Michael anzusprechen. Im Hintergrund singt eine aufgezeichnete Stimme, die wohl seine eigene ist. Schon zuvor hatte er ähnliche Aktionen wie den "French Cheesy Michael" oder eine mexikanische Version gemacht, jedoch noch ohne Gesang. Das Video mit Gesang erreichte schließlich über zehn Millionen Aufrufe und mehr als eine Million Likes.

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Der Weg nach Deutschland und Österreich

Eine deutsche Version lud der TikTok-Nutzer "benjisproduct" am 12. Juli auf TikTok hoch. Er machte den Prank in deutscher Sprache nach und sang statt "Cheesy Michael" eben "Käsiger Michael". Erst dadurch gelangte der Trend nach Deutschland. Sein Video erreichte bisher rund 380.000 Likes auf TikTok sowie über 40.000 Likes auf Instagram. In späteren Videos sang Benjisproduct den Song unter anderem in einem Treppenhaus. "Was eine Engelsstimme", heißt es dazu in den Kommentaren auf TikTok. Die Acapella-Version überzeugt manche offenbar sogar mehr als das englischsprachige Original.

Die Melodie erinnert stark an Lieder aus dem Gotteslob, was durch den Namen des Erzengels Michael unterstützt wird. Der Text "Öffne deine Tür" erinnert zudem an "Öffnet die Tore", weshalb das Ganze etwas religiös klingt.

Keine tiefe Bedeutung dahinter

Hinter dem Käsigen Michael steckt jedoch keine echte Person und keine tiefe Bedeutung, sondern vielmehr Surrealismus, Dadaismus, Absurdität und Nonsens – ähnlich wie beim 6-7 Meme. Um das zu verstehen, muss man TikTok und Brainrot Content an sich verstehen. Der Trend ist durch Zufälle sowie popkulturelle Referenzen wie Chorgesänge entstanden.

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