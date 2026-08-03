Tom Jones ließ den Tiger aus dem "Narren"-Käfig

Das heißeste Konzert des Jahres. Am Montag brachte Tom Jones 4.000 Fans in Mörbisch zum Schwitzen. Mit Welthits wie "Sexbomb" und Scherzen über seine Birkenstock-Patschen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Willie Nelson, seit April stolze 93 Jahre jung, brachte jüngst sein 79. Studioalbum heraus. Paul McCartney wurde mit 84 jetzt erstmals für den "Mercury Prize" nominiert und Mick Jagger feierte erst letzte Woche seinen 83. Geburtstag und das auf Platz 1 der Charts. Auch Tom Jones ist mit 86 noch mehr als kräftig bei Stimme. Nachdem er schon Mitte Juli bei "Klassik am Dom" in Linz im Starkregen begeisterte (oe24 berichtete), legte er am Montag in Mörbisch bei weit über 30 Grad mit dem wohl heißesten Konzert des Jahres nach. Und das im bunten Rahmen. Der "Tiger" rockte nämlich auf der Musical-Bühne von "Ein Käfig voller Narren" ab!

Die Große Open-Air-Bühne in Mörbisch mit großem Bildschirm, der Tom Jones zeigt. © TZOe Zeidler-Künz

Tom Jones sorgte für einen Konzert-Hit in Mörbisch © TZOe Zeidler-Künz

Eindringliche Zeitreise

In Folge zündete Sir Thomas John Woodward, wie immer in edles Hemd gekleidet, in der Musical-Kulisse eine eindringliche Zeitreise aus ewigen Hits wie "It’s Not Unusual", "What’s New Pussycat" oder "Green Green Gras of Home", die er mit Coverversionen von u.a. Leonard Cohen („Tower Of Song“), Bob Dylan („Not Dark Yet“) oder Randy Newman („You Can Leave Your Hat On“ auffettete. Mit dem Mitklatsch-Klassiker "Sexbomb" ja sowieso.

© TZOe Zeidler-Künz

© TZOe Zeidler-Künz

Erprobte Sprüche

Dazu gab‘s beim Konzertleckerbissen unter dem Motto "Come Gather Round" auch die bereits aus Linz erprobten Sprüche über Peter Alexander („Den mochte ich, denn er hat ‚Delilah’ auf Deutsch aufgenommen und das brachte jede Menge Tantiemen!“) und die liebgewonnenen Birkenstock-Schuhe: "Die sind wunderbar. Hat hier von euch vielleicht jemand Beziehungen dorthin?"

Ein Klassiker aus Setlist gestrichen

Nur der Cat-Stevens-Klassiker "Popstar", der in Oberösterreich noch auf der Setlist stand, wurde im Burgenland auch als Eingeständnis an die tropischen Temperaturen gestrichen.

© TZOe Zeidler-Künz

© TZOe Zeidler-Künz

Begleitet von einer fünfköpfigen Band, die auch gerne mal ins Indie-Rock-Genre („Lazarus Man“), zum Funk („Kiss“) und sogar in Richtung Flamenco („Delilah“) abdriftete, bewahrheitete Tom Jones am Neusiedlersee den Spruch "It‘s the singer not the song". Die 86 Jahre mag man ihm nun zwar schon etwas ansehen, aber ganz sicher noch nicht anhören.