Mit 78 Jahren
Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben
Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz überraschend gestorben. Diese Nachricht verbreitete der Hanser Verlag am Sonntagnachmittag. Helfer, Ehefrau des Literaten Michael Köhlmeier und Mutter von vier Kindern, darunter der 2003 bei einer Wanderung abgestürzten Paula Köhlmeier, wurde 78 Jahre alt.
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Mit ihrem Bestseller-Roman "Die Bagage" (2020) schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur.
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