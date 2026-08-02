Kultur
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Mit 78 Jahren

Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben

Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer ist im Alter von 78 Jahren gestorben.
© APA/dpa POOL/Sebastian Gollnow
Seit ihrem Bestseller-Roman "Die Bagage" war sie in der ersten Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur. Die Gattin von Michael Köhlmeier wurde 78 Jahre alt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die vielfach ausgezeichnete Vorarlberger Autorin Monika Helfer ist am Sonntag nach einem Sturz überraschend gestorben. Diese Nachricht verbreitete der Hanser Verlag am Sonntagnachmittag. Helfer, Ehefrau des Literaten Michael Köhlmeier und Mutter von vier Kindern, darunter der 2003 bei einer Wanderung abgestürzten Paula Köhlmeier, wurde 78 Jahre alt.

Auch interessant

Salzburg: Premieren-Reigen bei den Festspielen

Sensation: Teamchef Rangnick wird jetzt "Jedermann"

"Carmen" jenseits der Femme fatale

Mit ihrem Bestseller-Roman "Die Bagage" (2020) schrieb sie sich in die erste Reihe der österreichischen Gegenwartsliteratur.

Mehr Infos in Kürze ...

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Autorin Monika Helfer nach einem Sturz gestorben

Markaris: Aufstand der Studierenden

Comeback: Hirscher zurück auf der Piste

Trump plant größte Abschiebeaktion der Geschichte

MARTIN: Freunde, Liebe, Leben und so

Chris Norman und Nena begeistern in Bad Hofgastein

"Paw Patrol" droht im neuen Film das schwerste Abenteuer

Spinner: Mega-Trend des Sommers

100.000 Betriebe vor dem Aus

Der Sommer des Lang Lang