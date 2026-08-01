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Salzburg: Premieren-Reigen bei den Festspielen

Kostümierte Opernsänger posieren dramatisch auf einer Bühne mit Stufen und großem Tierkopf im Hintergrund.
© APA/BARBARA GINDL
Von "Ariadne auf Naxos" bis "Così fan tutte". Ab Sonntag stehen in Salzburg die nächsten großen Opern-Premieren an.
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"Jedermann" mit der neuen Buhlschaft Roxane Duran und einem nackten Philipp Hochmair hat Salzburg schon erobert. Ebenso "Carmen" mit Asmik Grigorian im Punk-Outfit. Zigarette und Schnaps inklusive. Jetzt steht der große Premieren-Reigen an. Diese Woche gibt’s gleich vier beachtliche Festspiel-Opern.

Zwei Opernsänger in Kostümen auf der Bühne während einer Aufführung von "Ariadne auf Naxos".
Christina Nilsson sing die Hauptrolle der Ariadne. © APA/BARBARA GINDL

Ab 2. August: Ariadne auf Naxos

Den Auftakt macht am Sonntag "Ariadne auf Naxos" im Haus der Musik. Ersan Mondtag verlegt dabei die Bourgeoise-Satire in den Weltraum! Christina Nilsson springt bei der interpretatorischen Reise für Elīna Garanča ein.

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Ab 4. August: François d‘Assise

Ein Mann kniet in liturgischem Gewand vor einem halb entkleideten Mann mit einem Wassereimer am Boden.
Philippe Sly spiellt die Hauptrolle in "Saint Francois d?Assise". © APA/BARBARA GINDL

Am Dienstag folgt Olivier Messiaens Saint "François d‘Assise" in der Felsenreitschule. Mit Philippe Sly in der Titelpartie und den Wiener Philharmonikern unter Maxime Pascal.

Ab 5. August: Il Viaggio a Reims

Ab Mittwoch wird im Haus für Mozart Gioachino Rossinis "Il Viaggio a Reims" von den Pfingstfestspielen übernommen. Als Slapstickabenteuer mit Cecilia Bartoli.

Ab 6. August: Così fan tutte

Mit "Così fan tutte" steigt am Donnerstag im Festspielhaus die letzte szenarische Premiere in Salzburg für 2026. Christof Loys liefert dabei eine erweiterten Neueinstudierung der Cornoa-Festspiele von 2020. Mit den damals gestrichenen Arien

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