Millionen-Transfer stürzt Sturm Graz ins Chaos

In der Länderspiel-Pause herrscht bei den Grazer Blackies Alarmstufe Rot!

Sportdirektor weg und bald auch Trainer weg? Diese Situation hätte sich bei Sturm Graz im Sommer wohl niemand vorstellen können. Denn mitten in der Saison steht der Double-Sieger und aktuelle Tabellenführer vor einem personellen Scherbenhaufen.

Schicker baute Ausstiegsklausel bei Ilzer ein

Zur Erinnerung: Im Oktober verließ Andreas Schicker die Steiermark Richtung TSG Hoffenheim. Nun will der ehemalige Sturm-Sportdirektor ausgerechnet Christian Ilzer in die deutsche Bundesliga locken. Pikant: Ausgerechnet Schicker verhandelte mit Ilzer eine Ausstiegsklausel in seinem bis Juni 2026 gültigen Sturm-Vertrag.

"Chris ist weit oben auf unserer Liste"

Deutsche Medien berichten: Hoffenheim will Ilzer aus dem Kontrakt rauskaufen. Im Gespräch ist eine Ablöse-Summe von 1,5 bis 3 Millionen Euro. Schicker erklärt gegenüber im "kicker"-Interview: "Chris ist weit oben auf unserer Liste." Sorgt der öffentliche Flirt der beiden nun für böses Blut bei den Sturm-Fans? Schicker: "Ich verstehe, dass das emotional verfolgt und kritisch beäugt wird", so Schicker, der anfügt, dass eine derartige Vorgehensweise nicht unüblich sei. "Ich trage Sturm immer noch in meinem Herzen", richtet Schicker den Fans aus.

Pressekonferenz abgesagt

Fakt ist aber: Den personellen Aderlass wird Sturm nicht ohne Folgen verkraften. Präsident Jauk sagte eine heute geplante Pressekonferenz mit Geschäftsführer Tebbich kurzerhand ab. Ein klares Indiz dafür, dass es bei Sturm gewaltig hinter den Kulissen rumort.