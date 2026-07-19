Tom Jones in Linz: Sexbomb mit Birkenstock

Der Tiger ist auch mit 86 und vom Regen nicht zu stoppen. Am Samstag begeisterte Tom Jones bei Klassik am Dom in Linz 3.000 Fans mit ewigen Hits und Witzen über das Alter.

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"Schön, wieder an diesem wunderschönen Ort zu sein, an dem ich mich so wohlfühle." Sir Tom Jones spielte am Samstag zum bereits dritten Mal nach 2017 und 2019 bei Klassik am Dom in Linz auf und begeisterte dabei 3.000 wetterfeste Fans mit einer 21-Song-starken Zeitreise der Extraklasse.

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Als Opener zündete der auch schon 86-jährige "Tiger" überpünktlich um exakt 20.00 Uhr das augenzwinkernde Bobby-Cole-Cove "I’m Growing Old". Zum Finale lieferte er den ewigen Chuck-Berry-Rocker "Johnny B. Goode" und dazwischen gab’s begleitet von einer bunten MTV-Videoshow und formidabler Band alle Klassiker seines über 100-Millionen-fach verkauften Œuvres: "It’s Not Unusual", („Mein erster Nummer-eins-Hit, der hat 1964 mein Leben verändert.“), "What’s New Pussycat", "Delilah", "Green Green Gras of Home" und natürlich "Sexbomb," das er in einer lässigen Bar-Jazz-Version intonierte..

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Dazu streute Jones im immer stärker werdenden Linzer Regen auch die Songs von Freunden wie Leonard Cohen („Tower Of Songs“), Bob Dylan („Not Dark Yet“), Cat Stevens („Pop Star“) oder Randy Newman („You Can Leave Your Hat On“) ein.

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Witzige Ansagen ja sowieso. "Das Altwerden kommt auch mit Begleiterscheinungen. Ich habe nun Probleme mit meinem Schuhwerk und bin deshalb umso glücklicher, dass ich nun jüngst in Deutschland Birkenstock entdeckt habe!"

So schwach die Füße („Hat hier irgendjemand Beziehungen zu Birkenstock? Die sind so wunderbar!“) , so stark war freilich die Stimme. Auch mit 86 setzte Tom Jones, dem noch immer der Schalk in den Augen blitzt, am Domplatz jeden Ton in Perfektion. Selbst bei Ausflügen ins Indie-Rock-Genre mit "Talking Reality Television Blues" vom Nashville-Troubadour Todd Snider , beim funkigen Prince-Cover "Kiss" oder bei der spannenden Flamenco-Version von "Delilah", die er Peter Alexander (!) widmete.

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Ein großer Konzert-Abend, den sich in Linz 3.000 Besucher auch durch das unwirtliche Wetter nicht vermiesen ließen. Die Zugabe steigt am 3. August im Römersteinbruch von St. Margarethen.