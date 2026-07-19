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Traditionsstück

Hochmair als nackter Jedermann: "War mir wichtig"

Zwei Schauspieler auf einer Bühne vor einem goldenen Auto, einer liegt halbnackt am Boden.
© APA/BARBARA GINDL
Premiere vom "Jedermann" in Salzburg wurde heiß diskutiert wegen der Nacktszene von Hauptdarsteller Philipp Hochmair.
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Nacktheit und Sex sind zwei Elemente, die in der Kunst gerne heiß diskutiert werden: Sind sie wichtige künstlerische Ausdrucksform oder billige Effekthascherei?

Ein Mann und eine Frau in opulenten Kostümen bei einer Theaterszene an einem festlich gedeckten Tisch.
ABD0051_20260719 - SALZBURG - ÖSTERREICH: (v.l.) Philipp Hochmair (Jedermann) und Roxane Duran (Buhlschaft) anlässlich der Fotoprobe des Stücks „Jedermann“, das im Rahmen der Salzburger Festspiele am 18. Juli Premiere hat, aufgenommen am Mittwoch, 15. Juli 2026, am Domplatz in Salzburg. - FOTO: APA/BARBARA GINDL © APA/BARBARA GINDL
Ein Mann und eine Frau tanzen in festlichen Kostümen auf einem Tisch, umgeben von Publikum.
ABD0029_20260719 - SALZBURG - ÖSTERREICH: (v.l.) Roxane Duran (Buhlschaft) und Philipp Hochmair (Jedermann) © APA/BARBARA GINDL

Das sagt Hochmair

Beim Jedermann in Salzburg ging es nach der Premiere am 18.7. auch um dieses Thema. Denn Philipp Hochmair war im Adamskostüm auf der Bühne zu sehen. Er hat eine klare Meinung dazu, wie er bei der Premierenfeier sagte: "Das war mir einfach wichtig, ich wollte das so machen. Im ersten Jahr hatte ich eine schwarze Unterhose an, letztes Jahr eine weiße, heuer noch weniger. Mal schauen, was noch kommt". Es ist das dritte Jahr für Robert Carsens "Jedermann"-Inszenierung.

Ein Mann steht fast nackt vor einem steinernen Relief auf dem Domplatz in Salzburg.
Philipp Hochmair (Jedermann) anlässlich der Fotoprobe des Stücks „Jedermann“, das im Rahmen der Salzburger Festspiele am 18. Juli Premiere hat, aufgenommen am Mittwoch, 15. Juli 2026, am Domplatz in Salzburg. - FOTO: APA/BARBARA GINDL © APA/BARBARA GINDL

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Neue Buhlschaft

Roxane Duran war die neue Buhlschaft dieses Jahr. Die 33-jährige österreichisch-französische Schauspielerin, feierte in Michael Hanekes 2009 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnetem Kinofilm "Das weiße Band" ihren Durchbruch.

Eine Frau zapft Bier aus einem Holzfass, umgeben von zwei Männern, bei einem Fest.
Hochmair, Duran © Neumayr

Traditions-Anstich

Im Stieglkeller, begann Schlag Mitternacht - traditionell mit dem Bieranstich - die Premierenfeier.  Attestiert von Buhlschaft Roxane Duran reichten wenige Schläge, um das Fass anzuzapfen. Das auffällige Kleid der Buhlschaft, von Designerin Susanne Bisovsky, bekam dennoch ein paar Spritzer ab. "Das macht nichts, gehört hier wahrscheinlich einfach dazu", so Roxane Duran.

Frau in rotem Kleid steht auf einem Platz vor historischen Gebäuden, im Hintergrund Menschenmenge.
Alexandra Meissnitzer © Neumayr

Wie geht es weiter?

Am Ende des Abends spendete das Publikum freundlichen Applaus. Interims-Intendantin Karin Bergmann, die auch noch das Programm der Festspiele 2027 verantwortet, wird sich überlegen müssen, ob sie diese Inszenierung wirklich noch in ein viertes Jahr gehen lässt.

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