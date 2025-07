DIESER Balkan-E-Flitzer bricht alle Rekorde

Der kroatische Autobauer Rimac ist für seine sehr schnellen E-Autos bekannt. Mit dem Rimac Nevera R brachen sie nicht nur einen Rekord, sondern 24 neue Weltrekorde auf.

Beim Rekordversuch für die Disziplin 0-400-0 km/h brach der kroatische E-Flitzer alle Rekorde. Dabei schaffte der Super-Sportler die beeindruckende Zeit von 25,79 Sekunden. Damit war das Auto 2,04 Sekunden schneller als der vorherige Rekord. In dieser Disziplin muss der Wagen zuerst von 0 auf 400 km/h beschleunigen und danach wieder zum Stillstand kommen.

Die Rekorde wurden mit einem modifizierten Nevera geschaffen. Der Originale stellte im Jahr 2023 auf der Automotive Testing Papenburg (ATP) 23 Performance-Rekorde auf. Der Nevera R konnte jetzt alle diese Rekorde brechen.

Vier E-Motor liefern 2.107 PS

Der E-Flitzer wurde im High-Performance-Modus gefahren und erhielt eine überarbeitete Aerodynamik. Das Auto hatte einen festen Heckflügel, erweiterten Diffusor und eine verbesserte aerodynamische Effizienz. Der Nevera R wird dabei von vier Elektromotoren angetrieben, welche eine Leistung von 2.107 PS liefern.

Mit all diesen Verbesserungen schaffte der Nevera R die 0-100 km/h in 1,72 Sekunden, 200 km/h in 3,95 Sekunden und 300 km/h in 7,89 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit lag dabei bei unglaublichen 431,45 km/h und somit ein neuer Weltrekord für elektrische Serienfahrzeuge.

2,3 Millionen Euro Einstiegspreis

Der CEO von Bugatti Rimac und Rimac Technology, Mate Rimac, erklärte: "Als wir den ursprünglichen Nevera vorgestellt haben, schien es, als hätten wir die Leistungsgrenze von Hypercars erreicht. Innerhalb nur einer Generation haben wir einen Sprung geschafft, für den andere Jahrzehnte brauchen würden. Doch durch kontinuierliche Innovation ist der Nevera R nun noch schneller – und behält dabei den Komfort und die Alltagstauglichkeit, die ihn so besonders machen. Rekorde zu brechen liegt in unserer DNA, und hier hören wir nicht auf."

Wer diesen Rekord-Flitzer kaufen will, muss sehr tief in die Tasche greifen. Vom Nevera R wurden nur 40 Exemplare produziert. Der Einstiegspreis liegt bei schlappen 2,3 Millionen Euro.