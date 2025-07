Pkw rast mit 203 km/h in Polizeikontrolle

Ein Pkw war auf der Donauuferautobahn mit 203 km/h unterwegs.

Langenzersdorf. Mit 203 Stundenkilometern ist ein Pkw Sonntagfrüh auf der Donauuferautobahn (A22) in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) in Richtung Wien in eine Radarfalle getappt. Erlaubt sind an der Stelle 130 Stundenkilometer. Laut Polizei wurde der Lenker um 8.43 Uhr bei Geschwindigkeitskontrollen der Autobahnpolizeiinspektion Stockerau erwischt. Der Pkw hatte ein deutsches Kennzeichen.

Den Lenker erwartet eine Anzeige bei der Korneuburger Bezirkshauptmannschaft.