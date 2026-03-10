Alles zu oe24VIP
Stream Festival Linz
© Stream Festival Linz

Festivalfrühling

Kultur "Made in Linz": Festivalsaison startet im März

10.03.26, 11:47
Teilen

Viele der Festivals finden bei freiem Eintritt statt.

Linz. Linz startet bereits im März in den Festivalfrühling 2026 und setzt damit ein deutliches Zeichen für ein Kulturprogramm mit Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus. Festivals bringen internationale Gäste nach Linz, beleben die Innenstadt und schaffen zusätzliche Wertschöpfung für Hotellerie, Gastronomie, Handel und Dienstleister. Kultur „Made in Linz“ steht dabei für Qualität, Kreativität und ein dichtes Veranstaltungsjahr, das Linz als Kultur- und Tourismusstandort sichtbar macht.

„Der Festivalfrühling zeigt, wie stark Kultur ‚Made in Linz‘ wirkt: Er verbindet Kreativität mit internationaler Aufmerksamkeit, belebt unsere Stadt und ist zugleich ein spürbarer Impuls für den Tourismus und die lokale Wirtschaft. Linz präsentiert sich damit als Standort, an dem Kultur lebendig ist – in den Häusern, im öffentlichen Raum und mitten in der Innenstadt“, betont Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP).

Mit dem Next Comic Festival ab 20. März beginnt die Saison früh und setzt einen Fokus auf zeitgenössische Comic-Kunst. Ab 24. April rückt Crossing Europe Linz als Filmstadt in den Mittelpunkt und bringt europäisches Kino sowie zahlreiche Gäste und Branchenkontakte nach Oberösterreich. Der Übergang Richtung Sommer gelingt mit dem FMR-Festival ab 3. Juni und dem Liquid Market ab 19. Juni - Formate, die urbane Kultur, Musik und Stadtleben verbinden.

Livezeichnen beim Next Comic Festival
© Werner Redl

Auch im Sommer setzt Linz starke Akzente: Der Ahoi Pop Sommer (ab 8. Juli) und das Pflasterspektakel (ab 23. Juli) machen die Stadt zur Bühne, bevor das Ars Electronica Festival (ab 9. September) den Festivalsommer abrundet. Das gemeinsame Bild ist klar: Linz lebt Kultur und Kultur stärkt Linz.

Termine Festivalfrühling bis Sommer 2026 (Auswahl)ab 20. März – Next Comic Festivalab 17. April – Stream Clubab 24. April – Crossing Europeab 28. Mai – Bubble Daysab 03. Juni – FMR Festival   ab 19. Juni – Liquid Marketab 08. Juli – Ahoi Pop Sommerab 10. Juli – Klassik am Domab 23. Juli – Pflasterspektakelab 09. September – Ars Electronica Festival

